Franco Colapinto y un posible efecto dominó que podría modificar el mapa de la Fórmula 1 en 2027

Si Alonso efectivamente abandonara la escudería británica, el siguiente movimiento podría involucrar a Sainz. El madrileño, de 31 años, actualmente compite para Williams y tiene contrato hasta el final de 2026, con una alternativa para prolongar el vínculo. Aston Martin aparece, según la versión japonesa, como uno de los equipos interesados en contratarlo para ocupar una eventual vacante.

Sainz es considerado una de las opciones de mayor experiencia disponibles en el mercado y su futuro todavía no está definido. Durante el Gran Premio de Hungría, el piloto reconoció que espera utilizar las vacaciones para analizar sus posibilidades y conversar con James Vowles, director de Williams, antes de tomar una decisión definitiva. “Sinceramente, no sé cuándo será. No puedo dar una fecha concreta”, manifestó Sainz al ser consultado sobre cuándo resolverá su futuro.

Su situación contractual también contempla determinadas alternativas vinculadas al rendimiento del monoplaza, por lo que su continuidad en Williams todavía debe atravesar diferentes instancias. En ese hipotético escenario aparece Colapinto. El argentino pertenece a Williams y fue cedido a Alpine por un período de cinco años, aunque existe la posibilidad de que su futuro vuelva a quedar relacionado con la escudería de Grove.

La conexión con el equipo británico se mantiene, además, a través del vínculo que conserva con Vowles, quien fue una figura fundamental durante su llegada a la Fórmula 1. Una de las voces que respaldó públicamente la posibilidad de ese movimiento fue Rachel Brookes, periodista de Sky Sports. En el podcast Essential F1 planteó una combinación concreta: “Creo que Fernando Alonso irá a Alpine el año que viene, Carlos Sainz irá a Audi y Franco Colapinto volverá a Williams”.

El pilarense de 23 años debutó el 1 de septiembre de 2024, durante el Gran Premio de Italia, precisamente con Williams. Desde entonces, su carrera quedó estrechamente vinculada con Vowles, quien continúa teniendo una relación cercana con el argentino. Ambos volvieron a encontrarse recientemente en el Festival de la Velocidad de Goodwood.

Sin embargo, existe un dato que introduce cautela frente a la posibilidad de un regreso inmediato a Williams. Según información conocida en las últimas horas, la continuidad de Colapinto en Alpine se encuentra avanzada en un alto porcentaje. La intención sería que el anuncio pueda producirse durante la semana posterior al Gran Premio de Países Bajos, previsto para el 23 de agosto.

Además, el argentino ya comenzó a preparar su regreso a la actividad. Después de unos días de descanso, tiene previsto retomar el trabajo físico y las tareas en el simulador para llegar en buenas condiciones a la segunda mitad del campeonato. También se mantiene el respaldo de su principal patrocinador, que continúa acompañándolo en su trayectoria dentro de la Fórmula 1.

Además, Flavio Briatore volvió a referirse al futuro de Alonso y descartó públicamente cualquier novedad inmediata. “Conduce para Aston Martin. Parece que Aston Martin ha dado un buen salto respecto a antes con sus mejoras en Hungría, y está bastante contento en Aston Martin. Por el momento, no hay nada que decir al respecto. Es piloto de Aston Martin y, hasta el final de la temporada, es piloto de Aston Martin”, afirmó el asesor ejecutivo, según RacingNews365.

El calendario también será determinante. La Máxima volverá a competir con el Gran Premio de Países Bajos, cuya actividad incluirá una carrera Sprint el sábado 22 de agosto y el Gran Premio principal el domingo 23, programado a 72 vueltas. Hasta entonces, el interrogante estará puesto en Alpine y en la decisión sobre su segundo piloto para 2027: Pierre Gasly tiene contrato vigente hasta finales de 2028 y Colapinto busca consolidar su lugar en el equipo.