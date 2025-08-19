Franco Mastantuono debutó en el Real Madrid: sus mejores momentos

Más allá de lo futbolístico, Mastantuono se mostró metido desde el banco: celebró con calma el penal de Mbappé y siguió al pie de la letra las indicaciones del preparador físico en la entrada en calor. No lo desbordaron ni la magnitud del estadio ni el peso de la camiseta blanca. Con naturalidad, alegría y sin sobreactuar, se mezcló rápido con un plantel repleto de estrellas. La televisión oficial lo enfocó varias veces, mostrando su concentración y predisposición para aprovechar la oportunidad.

El estreno de Mastantuono no solo marca un hito en su carrera personal, sino que también abre expectativas entre los hinchas del Real Madrid y del fútbol argentino. Con apenas 18 años, el ex River ya empezó a escribir su propia historia en Europa.