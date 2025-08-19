Franco Mastantuono debutó en el Real Madrid: sus mejores momentos
La joya argentina de 18 años jugó sus primeros minutos en el Merengue e ilusiona a todos los hinchas de nuestro país: los detalles de su ingreso.
El debut soñado. Con apenas 18 años y tras solo cuatro entrenamientos con el plantel profesional, Franco Mastantuono vivió este domingo una jornada que quedará grabada en su memoria y en la historia: el zurdo argentino jugó por primera vez con la camiseta del Real Madrid.
Fue en el mítico Santiago Bernabéu, en la primera fecha de LaLiga frente a Osasuna. A los 22 minutos del segundo tiempo, el cartel del cuarto árbitro marcó el número 30 y la joya argentina se convirtió oficialmente en el 35° futbolista argentino en defender la camiseta del club más importante del mundo.
El ingreso se dio en lugar de Brahim Díaz, con el equipo ganando 1-0 y en busca de ampliar el resultado. Xabi Alonso, que lo había convencido meses atrás en una charla telefónica, fue el encargado de darle la confianza en una tarde inolvidable.
Mastantuono se paró como extremo derecho, la misma posición que ocupó varias veces en River para aprovechar su perfil zurdo hacia el medio. Desde el primer contacto con la pelota, mostró personalidad: pidió el balón, buscó asociarse y trató de darle dinamismo a los ataques merengues.
Incluso tuvo su chance clara. A los 43 minutos, un rebote le cayó dentro del área, sobre la izquierda. Casi sin ángulo, sacó un zurdazo potente que exigió al arquero rival. Aunque no terminó en gol, dejó una señal clara de atrevimiento y hambre.
Más allá de lo futbolístico, Mastantuono se mostró metido desde el banco: celebró con calma el penal de Mbappé y siguió al pie de la letra las indicaciones del preparador físico en la entrada en calor. No lo desbordaron ni la magnitud del estadio ni el peso de la camiseta blanca. Con naturalidad, alegría y sin sobreactuar, se mezcló rápido con un plantel repleto de estrellas. La televisión oficial lo enfocó varias veces, mostrando su concentración y predisposición para aprovechar la oportunidad.
El estreno de Mastantuono no solo marca un hito en su carrera personal, sino que también abre expectativas entre los hinchas del Real Madrid y del fútbol argentino. Con apenas 18 años, el ex River ya empezó a escribir su propia historia en Europa.
