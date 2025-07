Franco Mastantuono rompió el silencio tras su pase al Real Madrid: "Entiendo a los hinchas de River"

Uno de los momentos clave fue su conversación con Xabi Alonso, actual DT del Bayer Leverkusen pero vinculado al proyecto del Real Madrid. “Me llamó y me habló desde la sinceridad. Su charla fue muy importante para que tomara la decisión. Irse de River no es fácil, pero con su llamado fue un poco más sencillo”.

A lo largo del diálogo, Mastantuono no esquivó el tema más delicado: el sentimiento de muchos hinchas que lo vieron partir antes de tiempo. “Soy hincha de River desde chico, mi familia me inculcó eso. Me iba desde Azul a la cancha, viví en la pensión, el club me formó como persona y jugador. Entiendo a los que se enojaron con la decisión que tomé. No me duele, los entiendo. No están en mi persona, no saben cómo fue realmente, pero me quedo con la banca de todo este tiempo”.

Recordó como momentos inolvidables su debut y su gol a Boca, el partido “más esperado” por él, y confesó que aún tiene cosas pendientes con el Millonario: “Me hubiera gustado ganar más títulos. Me quedó ese sueño”. Sobre su adaptación al nuevo mundo, se mostró confiado. “No le tengo miedo al Real. Sé que soy chico, pero todo es posible. Voy a trabajar para adaptarme rápido, ayudar al equipo y pelear por ganar la Champions y la Liga”.

Mastantuono también reveló que durante el Mundial Sub 17 ya hablaba con jugadores del Madrid, como Dean Huijsen, y que varios compañeros de la Selección Mayor lo felicitaron y apoyaron cuando le tocó ser convocado. “Me trataron espectacular, me sentí muy cómodo. Estar con campeones del mundo me marcó mucho”.

El juvenil también se tomó un momento para reflexionar sobre su madurez: “No me siento una persona de 17 años. Viví solo desde chico, eso te hace crecer más rápido. Me pasó lo que no le pasa a todos, pero trato de afrontarlo con prolijidad”. Finalmente, dejó una frase que resume su esencia: “Me gustaría que en 20 años me recuerden como una buena persona y un buen compañero. Ganar títulos es hermoso, pero eso es secundario”.