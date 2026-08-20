Franco Mastantuono rompió el silencio tras su salida del Real Madrid y habló de una revancha con la Selección

"Sono molto contento della scelta che ho fatto."

Franco Mastantuono. pic.twitter.com/cqChb2mIBc — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 20, 2026

La estadía de la joya de Azul en la Casa Blanca no alcanzó las expectativas generadas tras su millonaria transferencia desde el Millonario. Durante su paso por la capital española, disputó 35 partidos en los que marcó apenas 3 goles y una asistencia, un rendimiento opacado por el flojo presente colectivo del Merengue. Esa falta de continuidad le pasó una factura muy alta en el plano personal, perdiendo su lugar en las convocatorias de la Selección Argentina y quedando al margen de la nómina para el Mundial 2026.