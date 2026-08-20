Franco Mastantuono rompió el silencio tras su salida del Real Madrid y habló de una revancha con la Selección
El argentino fue presentado en la Serie A tras una temporada amarga en España. Reveló las razones de su elección y se refirió al Seleccionado nacional.
El mercado de pases europeo sigue entregando movimientos de alto impacto para los futbolistas argentinos. Este jueves, Franco Mastantuono tuvo su esperada presentación oficial como nuevo refuerzo de la Fiorentina, marcando el inicio de una etapa clave para su carrera tras un primer año complejo y sin el rodaje esperado en el Real Madrid.
La palabra de Franco Mastantuono tras su paso por Real Madrid
En su primer contacto formal con los medios italianos, el exjugador de River no esquivó los motivos que lo llevaron a cambiar de aire y apostar por la Serie A.
"Elegí a la Fiorentina porque me planteó un proyecto muy interesante y que está en puro crecimiento. Creo que para seguir creciendo en mi carrera era muy importante venir a un club como este y estoy muy contento de la decisión que he tomado", afirmó con seguridad el zurdo de 19 años, dejando en claro que busca prioridad minutos y protagonismo.
La estadía de la joya de Azul en la Casa Blanca no alcanzó las expectativas generadas tras su millonaria transferencia desde el Millonario. Durante su paso por la capital española, disputó 35 partidos en los que marcó apenas 3 goles y una asistencia, un rendimiento opacado por el flojo presente colectivo del Merengue. Esa falta de continuidad le pasó una factura muy alta en el plano personal, perdiendo su lugar en las convocatorias de la Selección Argentina y quedando al margen de la nómina para el Mundial 2026.
Con la intención de dar vuelta la página, Mastantuono remarcó su vieja fascinación por el Calcio: "Siempre dije que me hubiese gustado jugar acá y hoy me toca la posibilidad. Estoy muy ilusionado y espero que me ayude para crecer como jugador y profesional".
El acuerdo entre el Merengue y el conjunto de Florencia se cerró a préstamo por una temporada, sin opción de compra, por lo que el talentoso mediocampista vestirá la camiseta Viola durante todo el curso 2026/27. A mediados del próximo año deberá regresar a España, pero en el horizonte inmediato el objetivo es claro: recuperar su mejor versión futbolística y volver a encandilar al continente desde el fútbol italiano.
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