Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de Boca mientras conducía hacia la Costa Atlántica

Su llegada a Boca Juniors se produjo en 1993, aunque su etapa en el club de la Ribera fue breve: disputó solo cuatro encuentros, tres amistosos y uno oficial. Entre esos partidos se destacó el superclásico de verano ante River en Mendoza, que culminó en derrota 2-0, y el único partido por los puntos, una goleada 5-0 sobre Lanús en el Torneo Apertura 1994, donde reemplazó a Carlos Fernando Navarro Montoya lesionado.