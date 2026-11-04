Fue campeón en Uruguay y una figura destacada en River en los '80: de quién se trata
Campeón de América con la "Celeste", de la Libertadores con Peñarol y de dos torneos locales con River, el exdefensor construyó una carrera repleta de conquistas.
Alfonso Domínguez fue una de las grandes figuras del fútbol sudamericano, con una trayectoria marcada por su jerarquía defensiva y su protagonismo en equipos históricos del continente. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Peñarol, Nacional y River, y alcanzó uno de los puntos más altos de su recorrido con la Selección de Uruguay.
Su nombre quedó ligado a grandes conquistas internacionales, entre ellas la Copa Libertadores y la Copa América de 1987. Sin embargo, lejos de continuar ligado al mundo del fútbol, el exdefensor eligió alejarse de la exposición pública y regresar a Durazno, la ciudad donde nació, tras colgar los botines.
Alfonso Domínguez y su paso por el fútbol
Gran parte de la carrera de Domínguez se desarrolló en el fútbol uruguayo. Debutó en 1985 y rápidamente se convirtió en una pieza importante de Peñarol, donde conquistó los campeonatos uruguayos de 1985 y 1986, además de alcanzar la gloria internacional con la Copa Libertadores de 1987.
Sus actuaciones le permitieron llegar a la Selección de Uruguay: debutó en 1987 y fue parte del plantel que ganó la Copa América de ese año, disputada en Argentina. Posteriormente, disputó la Copa América de 1989 y el Mundial de Italia 1990, acumulando un total de 31 partidos con la "Celeste".
En 1992 dio el salto al fútbol argentino para incorporarse a River. Aunque su participación fue limitada, consiguió sumar dos títulos nacionales: el Torneo Apertura 1992 y el Torneo Clausura 1993. Después de esa experiencia, regresó a Uruguay para jugar en Nacional y posteriormente en Huracán Buceo, club en el que terminó su carrera profesional en el 2000.
Su vida después del retiro
Después de colgar los botines, el exdefensor regresó a Durazno en busca de tranquilidad tras una carrera llena de presión e intensidad. En la actualidad, disfruta de sus seres queridos, lejos de la exposición y las exigencias que marcaron su etapa como futbolista profesional.
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