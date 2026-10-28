Uruguay: dos aviones chocaron cuando hacían acrobacias y murió uno de los pilotos
La víctima fatal fue identificada como Daniel Ubillos, un expiloto de la Fuerza Aérea de Uruguay. El otro aviador logró hacer un aterrizaje de emergencia.
Un hombre de 58 años murió este miércoles tras sufrir un accidente aéreo cuando realizaba una acrobacia con su avión de pequeño porte en la zona de Guazuvirá, en el departamento de Canelones, Uruguay.
Autoridades locales informaron que Daniel Ubillos, un expiloto de la Fuerza Aérea Uruguaya, falleció al estrellarse su avión cerca del aeródromo Green en Canelones.
Ubillos, que era fundador del aeródromo Green, colisionó en el aire con otro piloto que realizaba acrobacias a la par suya.
El segundo piloto, de 32 años, logró hacer un aterrizaje de emergencia en la pista del aeródromo Green, informaron medios de Uruguay como Subrayado.
Durante la jornada trascendieron imágenes del área donde ocurrió el accidente, lo que dejó en evidencia que se trata de una zona agreste que podría resultar desafiante para aterrizar con éxito en caso de emergencia.
Ubillos y el otro piloto estaban en pleno ensayo para una demostración que estaba pautada para los próximos días en el departamento de Colonia.
Un integrante del equipo de acrobacias indentificado como Javier Durán mencionó que los pilotos tenían amplia experiencia en acrobacias aéreas pero podrían haber colisionado al darse "un toque entre ellos mismos".
Sin embargo, los motivos del accidente todavía son materia de investigación por parte de personal de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de Uruguay.
A nivel judicial, el caso quedó en manos de la fiscalía de Atlántida.
El piloto de 32 años resultó ileso pero quedó en estado de shock. Su testimonio será requerido en el futuro para intentar esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente.
Otras preguntas que quedan por contestar tienen que ver con las condiciones del avión de Ubillos y el porqué de que no pudiera recuperar el control de la aeronave tras el "toque" con su compañero de acrobacia.
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