Uruguay: dos aviones chocaron cuando hacían acrobacias y murió uno de los pilotos

Ubillos y el otro piloto estaban en pleno ensayo para una demostración que estaba pautada para los próximos días en el departamento de Colonia.

Un integrante del equipo de acrobacias indentificado como Javier Durán mencionó que los pilotos tenían amplia experiencia en acrobacias aéreas pero podrían haber colisionado al darse "un toque entre ellos mismos".

Sin embargo, los motivos del accidente todavía son materia de investigación por parte de personal de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de Uruguay.

A nivel judicial, el caso quedó en manos de la fiscalía de Atlántida.

El piloto de 32 años resultó ileso pero quedó en estado de shock. Su testimonio será requerido en el futuro para intentar esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Otras preguntas que quedan por contestar tienen que ver con las condiciones del avión de Ubillos y el porqué de que no pudiera recuperar el control de la aeronave tras el "toque" con su compañero de acrobacia.