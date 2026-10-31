El pueblo rústico de Uruguay que no tiene luz ni agua corriente: qué es lo que enamora a los turistas
Entre dunas, playas y un ambiente bohemio, este rincón de Uruguay conquista a viajeros de todo el mundo que buscan turismo, naturaleza y desconexión.
Sobre la costa este de Uruguay, Cabo Polonio se destaca como uno de los destinos más particulares de Sudamérica. Aunque no dispone de servicios convencionales como electricidad ni agua corriente, recibe visitantes de distintas partes del mundo atraídos por sus paisajes naturales, su tranquilidad y una identidad que conserva cierta distancia de la vida moderna.
Este pequeño poblado de espíritu bohemio está rodeado de enormes dunas, playas de mar abierto y un entorno natural que se mantiene prácticamente intacto. Además, integra un área protegida, una condición que contribuye a preservar su perfil sustentable.
Llegar hasta allí también forma parte de la aventura: los visitantes deben dejar sus autos en el estacionamiento habilitado y recorrer aproximadamente seis kilómetros de arena en camiones todoterreno autorizados, el único transporte permitido para ingresar.
Una vez en el pueblo, el paisaje cambia por completo. No existen calles asfaltadas ni circulación de vehículos particulares, sino senderos de arena que comunican las viviendas, los alojamientos y los pequeños locales comerciales. En medio de ese escenario se impone el histórico faro, uno de los principales íconos de este rincón de Uruguay.
Con la llegada del verano, Cabo Polonio recibe a turistas argentinos, brasileños y europeos que eligen este destino para descansar, alejarse de la rutina y disfrutar del contacto directo con la naturaleza. Las alternativas de hospedaje incluyen desde sencillas casas frente al mar hasta habitaciones equipadas con conexión a internet.
Si bien el lugar conserva su esencia rústica y bohemia, con el paso del tiempo incorporó algunas comodidades para quienes buscan hacer turismo sin perder de vista su particular estilo de vida.
Qué se puede hacer en Cabo Polonio
Cuando termina la temporada de verano, Cabo Polonio vuelve a su ritmo habitual y queda habitado por apenas 100 personas que permanecen allí durante los meses más fríos. Estos vecinos conforman una comunidad pequeña que se administra de manera independiente, con una rutina marcada por la tranquilidad, el aislamiento y el contacto permanente con la naturaleza.
La pesca artesanal y el aprovechamiento de los recursos disponibles son parte fundamental de la vida cotidiana. Para conseguir alimentos y otros artículos que no se encuentran en el pueblo, los habitantes deben viajar hasta Castillos, la localidad más próxima, situada a unos 30 kilómetros de distancia.
La incorporación de energías renovables también transformó las condiciones de vida en este rincón de Uruguay. La instalación de paneles solares y molinos de viento permitió sumar algunas comodidades y mejorar el bienestar de los residentes, sin modificar el perfil ecológico y sustentable que caracteriza al balneario.
De esta manera, Cabo Polonio se consolida como una propuesta distinta para hacer turismo en Uruguay. Su entorno natural, la sencillez de sus construcciones y el ritmo pausado de su comunidad lo convierten en un refugio para quienes desean vivir una experiencia diferente y descansar lejos del movimiento constante de las grandes ciudades.
Dónde queda y cómo llegar a Cabo Polonio
Cabo Polonio se encuentra sobre la costa este de Uruguay, en el departamento de Rocha, dentro de un área natural protegida. Para llegar desde Argentina, se puede viajar en auto o micro hasta la zona de ingreso al balneario, donde es necesario dejar el vehículo en el estacionamiento habilitado.
Desde allí, el acceso se realiza exclusivamente en camiones todoterreno autorizados, que recorren unos seis kilómetros de dunas hasta el pueblo.
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