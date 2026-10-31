El pueblo rústico de Uruguay que no tiene luz ni agua corriente: qué es lo que enamora a los turistas

Si bien el lugar conserva su esencia rústica y bohemia, con el paso del tiempo incorporó algunas comodidades para quienes buscan hacer turismo sin perder de vista su particular estilo de vida.

Qué se puede hacer en Cabo Polonio

Cuando termina la temporada de verano, Cabo Polonio vuelve a su ritmo habitual y queda habitado por apenas 100 personas que permanecen allí durante los meses más fríos. Estos vecinos conforman una comunidad pequeña que se administra de manera independiente, con una rutina marcada por la tranquilidad, el aislamiento y el contacto permanente con la naturaleza.

La pesca artesanal y el aprovechamiento de los recursos disponibles son parte fundamental de la vida cotidiana. Para conseguir alimentos y otros artículos que no se encuentran en el pueblo, los habitantes deben viajar hasta Castillos, la localidad más próxima, situada a unos 30 kilómetros de distancia.

La incorporación de energías renovables también transformó las condiciones de vida en este rincón de Uruguay. La instalación de paneles solares y molinos de viento permitió sumar algunas comodidades y mejorar el bienestar de los residentes, sin modificar el perfil ecológico y sustentable que caracteriza al balneario.

De esta manera, Cabo Polonio se consolida como una propuesta distinta para hacer turismo en Uruguay. Su entorno natural, la sencillez de sus construcciones y el ritmo pausado de su comunidad lo convierten en un refugio para quienes desean vivir una experiencia diferente y descansar lejos del movimiento constante de las grandes ciudades.

Dónde queda y cómo llegar a Cabo Polonio

Cabo Polonio se encuentra sobre la costa este de Uruguay, en el departamento de Rocha, dentro de un área natural protegida. Para llegar desde Argentina, se puede viajar en auto o micro hasta la zona de ingreso al balneario, donde es necesario dejar el vehículo en el estacionamiento habilitado.

Desde allí, el acceso se realiza exclusivamente en camiones todoterreno autorizados, que recorren unos seis kilómetros de dunas hasta el pueblo.