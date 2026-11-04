Escapadas al vecino país: los rincones de Uruguay ideales para desconectar y descansar

Sus principales atractivos son las playas naturales, el faro y la colonia de lobos marinos. Es una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse y disfrutar de un entorno alejado del turismo urbano.

Villa Serrana, Lavalleja

Rodeada de montañas y vegetación, Villa Serrana se destaca por sus construcciones integradas al paisaje y su ambiente silencioso.

Este pequeño destino permite realizar caminatas, visitar miradores y contemplar las sierras. Es especialmente recomendable para quienes prefieren escapadas en pareja, descanso y actividades al aire libre.

Pequeñas localidades costeras

Uruguay también cuenta con balnearios de perfil tranquilo, caracterizados por sus casas bajas, calles de arena y extensas playas.

Aunque durante el verano reciben más visitantes, fuera de la temporada alta conservan un ritmo pausado. Son opciones atractivas para quienes desean pasar unos días junto al mar sin las multitudes de los centros turísticos más populares.

Conchillas, Colonia

Conchillas es un pueblo histórico que conserva construcciones de piedra y una arquitectura vinculada con su pasado industrial.

Sus calles tranquilas y su identidad cultural lo convierten en una excelente opción para recorrer a pie, conocer su historia y disfrutar de una escapada corta en el departamento de Colonia.

Pueblo Garzón, Maldonado

Con una población reducida, Pueblo Garzón combina la tranquilidad del campo uruguayo con una reconocida propuesta gastronómica.

Sus calles silenciosas, sus construcciones tradicionales y su entorno rural lo posicionan como un destino atractivo para quienes buscan buena gastronomía, naturaleza y descanso.

Estos rincones demuestran que Uruguay ofrece mucho más que sus playas famosas: también cuenta con pequeños pueblos donde la tranquilidad y el contacto con el entorno son los principales protagonistas.