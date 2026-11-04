Escapadas al vecino país: los rincones de Uruguay ideales para desconectar y descansar
Lejos de las playas más concurridas y las grandes ciudades, Uruguay esconde pequeños pueblos que sorprenden por sus paisajes, su tranquilidad y sus tradiciones.
Uruguay es uno de los destinos favoritos de los argentinos para realizar una escapada. Sin embargo, más allá de sus reconocidos balnearios y ciudades turísticas, el país vecino cuenta con pequeños pueblos que ofrecen experiencias diferentes.
Desde localidades rodeadas de sierras hasta rincones costeros prácticamente aislados, estos destinos se caracterizan por su escasa población, sus paisajes naturales y su ambiente tranquilo.
Para quienes buscan descansar, disfrutar de la naturaleza y alejarse del movimiento de las grandes ciudades, existen cinco rincones de Uruguay que merecen ser considerados para una próxima visita.
Qué pueblos uruguayos son los más tranquilos para visitar en 2026
Cabo Polonio, Rocha
Ubicado sobre la costa atlántica, Cabo Polonio es uno de los destinos más particulares de Uruguay. No tiene calles pavimentadas ni alumbrado público convencional, y para llegar es necesario atravesar las dunas en vehículos especiales.
Sus principales atractivos son las playas naturales, el faro y la colonia de lobos marinos. Es una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse y disfrutar de un entorno alejado del turismo urbano.
Villa Serrana, Lavalleja
Rodeada de montañas y vegetación, Villa Serrana se destaca por sus construcciones integradas al paisaje y su ambiente silencioso.
Este pequeño destino permite realizar caminatas, visitar miradores y contemplar las sierras. Es especialmente recomendable para quienes prefieren escapadas en pareja, descanso y actividades al aire libre.
Pequeñas localidades costeras
Uruguay también cuenta con balnearios de perfil tranquilo, caracterizados por sus casas bajas, calles de arena y extensas playas.
Aunque durante el verano reciben más visitantes, fuera de la temporada alta conservan un ritmo pausado. Son opciones atractivas para quienes desean pasar unos días junto al mar sin las multitudes de los centros turísticos más populares.
Conchillas, Colonia
Conchillas es un pueblo histórico que conserva construcciones de piedra y una arquitectura vinculada con su pasado industrial.
Sus calles tranquilas y su identidad cultural lo convierten en una excelente opción para recorrer a pie, conocer su historia y disfrutar de una escapada corta en el departamento de Colonia.
Pueblo Garzón, Maldonado
Con una población reducida, Pueblo Garzón combina la tranquilidad del campo uruguayo con una reconocida propuesta gastronómica.
Sus calles silenciosas, sus construcciones tradicionales y su entorno rural lo posicionan como un destino atractivo para quienes buscan buena gastronomía, naturaleza y descanso.
Estos rincones demuestran que Uruguay ofrece mucho más que sus playas famosas: también cuenta con pequeños pueblos donde la tranquilidad y el contacto con el entorno son los principales protagonistas.
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