Fue la novela del mercado de pases en Boca y su DT lo destrozó: "Comete muchos errores"

Embed Renato Gaúcho aponta dificuldade de treinar colombianos no Brasil:



“Quando eu estava no Grêmio ou outros clubes, quando me ofereciam jogadores colombianos ou equatorianos, que eu gosto deles, eu só dava aval para trazer no momento em que estavam adaptados ao futebol brasileiro.… pic.twitter.com/miqjfvYArr — Futmais | Menino Fut (@futtmais) April 5, 2026

Cabe destacar que Hinestroza había sido incorporado por decisión del anterior cuerpo técnico, liderado por Fernando Diniz, lo que también influye en su proceso de adaptación bajo la nueva conducción. Mientras tanto, en Boca observan la situación a la distancia.

Si bien es prematuro sacar conclusiones definitivas, lo cierto es que, en este arranque, el club argentino parece no haber sentido la ausencia del colombiano, especialmente en un momento en el que se prepara para afrontar la Copa Libertadores. Aún con margen para revertir su presente, Hinestroza deberá mejorar su rendimiento si quiere consolidarse en el fútbol brasileño y justificar la inversión que hizo Vasco Da Gama.