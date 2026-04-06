Fue la novela del mercado de pases en Boca y su DT lo destrozó: "Comete muchos errores"
El colombiano, que estuvo cerca de Boca, no logra afirmarse en Vasco Da Gama y recibió duras observaciones de su entrenador.
El nombre de Marino Hinestroza sonó con fuerza en el último mercado de pases de Boca tras la recomendación de Miguel Ángel Russo y la posterior negociación de Juan Román Riquelme, pero finalmente su destino fue el fútbol brasileño. Sin embargo, su presente en Vasco da Gama está lejos de lo esperado y su propio entrenador, Renato Gaúcho, no dudó en marcarlo públicamente.
El extremo colombiano fue una de las opciones que evaluó la dirigencia encabezada por el máximo ídolo del club, e incluso el interés estuvo muy avanzado. No obstante, el club carioca apareció en escena con una oferta superior y terminó quedándose con el jugador, que había tenido un destacado paso por Atlético Nacional.
A poco más de un mes de su llegada, el balance no es positivo. Hinestroza acumula apenas 247 minutos distribuidos en diez partidos, sin haber logrado convertir goles ni aportar asistencias. Además, su equipo solo consiguió dos victorias con él en cancha, lo que refleja un impacto limitado en el funcionamiento colectivo.
En este contexto, Renato Gaúcho fue claro al referirse al rendimiento del futbolista y de otros jugadores del plantel. “Trato de que tomen mejores decisiones cerca del área rival. Los cuatro colombianos del equipo (Hinestroza, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Andrés Gómez) cometen muchos errores, no puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana”, afirmó en conferencia de prensa.
Renato Gaucho, DT de Vasco da Gama, liquidó a los jugadores colombianos
El entrenador también explicó que la adaptación al fútbol brasileño suele ser compleja para algunos futbolistas extranjeros. “Los jugadores colombianos y ecuatorianos necesitan mucho tiempo para adaptarse al fútbol brasileño, porque hay una diferencia enorme tácticamente”, sostuvo, dejando en claro que el proceso aún está en desarrollo.
Cabe destacar que Hinestroza había sido incorporado por decisión del anterior cuerpo técnico, liderado por Fernando Diniz, lo que también influye en su proceso de adaptación bajo la nueva conducción. Mientras tanto, en Boca observan la situación a la distancia.
Si bien es prematuro sacar conclusiones definitivas, lo cierto es que, en este arranque, el club argentino parece no haber sentido la ausencia del colombiano, especialmente en un momento en el que se prepara para afrontar la Copa Libertadores. Aún con margen para revertir su presente, Hinestroza deberá mejorar su rendimiento si quiere consolidarse en el fútbol brasileño y justificar la inversión que hizo Vasco Da Gama.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario