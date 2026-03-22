Fuerte acusación contra Maxi López de un excompañero: "Tuve que poner plata..."

Tras la reorganización interna y el regreso de las acciones al club, la dirigencia le ofreció convertirse en accionista y asumir como vicepresidente, un rol poco habitual para un futbolista en actividad, que combina ahora con su lugar dentro del campo de juego.

De cara a lo que viene, el objetivo del FC Paradiso es claro: sostener la categoría en el corto plazo y, a mediano, construir un proyecto sólido que le permita pelear por el ascenso a la Serie B suiza, mientras continúa en la búsqueda de inversores que respalden el crecimiento institucional.