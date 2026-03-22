Fuerte acusación contra Maxi López de un excompañero: "Tuve que poner plata..."
Ezequiel Schelotto no dudó e hizo contundentes declaraciones contra el ex futbolista y sorprendió a todos.
La historia reciente del FC Paradiso sumó un giro inesperado. Luego de la salida de Maxi López, quien había adquirido acciones en 2025 pero decidió alejarse del proyecto, Ezequiel Schelotto tomó un rol central: se convirtió en vicepresidente del club mientras continúa como jugador y capitán del equipo.
El lateral, con pasado en clubes como Inter de Milán y Racing Club, además de haber compartido vestuario con López en Catania, no ocultó su decepción por la salida de su amigo y detalló el impacto que tuvo en el plantel.
“La verdad es que fue muy triste que él se haya ido, yo lo conozco hace 15 años... cuando las cosas no se dan, no se dan. Él toma la decisión de irse un día para otro sin decirle nada a nadie“, expresó en diálogo con Bolavip, desde Italia, donde reside cerca de la frontera con Suiza.
La salida del exdelantero dejó a varios futbolistas en una situación delicada. Muchos habían llegado al club por el proyecto impulsado por López y, de un momento a otro, se quedaron sin respaldo económico para afrontar gastos básicos como vivienda o alimentación.
Frente a ese escenario, Schelotto decidió involucrarse de lleno para sostener al grupo. “Y al final yo me tuve que hacer cargo. Sí, yo, yo de mi plata, de mi bolsillo, banqué a todos. Y no tengo vergüenza de decirlo... pensé más en esos jugadores que quedaron en la nada, para poder ayudarlos”, contó sobre el esfuerzo personal que realizó.
Tras la reorganización interna y el regreso de las acciones al club, la dirigencia le ofreció convertirse en accionista y asumir como vicepresidente, un rol poco habitual para un futbolista en actividad, que combina ahora con su lugar dentro del campo de juego.
De cara a lo que viene, el objetivo del FC Paradiso es claro: sostener la categoría en el corto plazo y, a mediano, construir un proyecto sólido que le permita pelear por el ascenso a la Serie B suiza, mientras continúa en la búsqueda de inversores que respalden el crecimiento institucional.
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