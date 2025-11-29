Fuerte banca de Gianni Infantino a Chiqui Tapia en medio de la disputa de AFA con el Gobierno

“Es para mí un gran placer dirigirme al Congreso Extraordinario de la Conmebol y agradecer a todos los amantes del fútbol en Sudamérica, liderados por el presidente Alejandro Domínguez, por su extraordinario trabajo”, celebró Gianni en su cuenta de Instagram, subrayando que “los clubes de este continente y sus apasionados aficionados deleitaron a todos en el Mundial de Clubes FIFA de este año” y anticipando que repetirán la experiencia “en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica”.

El titular de la FIFA también puso la mirada en el crecimiento del fútbol femenino, afirmando que “las celebraciones se trasladarán al año siguiente a Sudamérica con la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Brasil mientras el fútbol femenino continúa creciendo en todo el mundo”, antes de reafirmar su vínculo con el mandamás de la AFA.