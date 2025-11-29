Fuerte banca de Gianni Infantino a Chiqui Tapia en medio de la disputa de AFA con el Gobierno
El presidente de la FIFA elogió al titular de la AFA y reafirmó su rol en el Consejo del organismo internacional, a horas de la final de la Copa Libertadores.
El presidente de la FIFA se adelantó a la final de la Copa Libertadores en Lima y, a la vez, dejó en claro su apoyo incondicional al titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, quien ocupa también la vicepresidencia segunda de la Conmebol y representa a la confederación sudamericana ante el máximo organismo del fútbol mundial.
La relación entre la AFA y el Gobierno nacional atraviesa un momento especialmente conflictivo, con roces constantes entre la gestión de la institución y las autoridades políticas del país. En medio de este contexto, Tapia recibió un fuerte respaldo del dirigente internacional, que no dudó en visibilizarlo a través de sus redes sociales y de su mensaje institucional.
Infantino compartió un video donde destacó la labor del Congreso Extraordinario de la Conmebol, su presidente Alejandro Domínguez y los miembros de la entidad, justo antes del esperado duelo final entre Flamengo y Palmeiras por la Libertadores. En sus palabras, también tuvo un reconocimiento específico para Tapia, quien gracias al apoyo de sus colegas regionales mantiene hoy un lugar relevante dentro del Consejo de la FIFA, representando al fútbol sudamericano a nivel global.
“Es para mí un gran placer dirigirme al Congreso Extraordinario de la Conmebol y agradecer a todos los amantes del fútbol en Sudamérica, liderados por el presidente Alejandro Domínguez, por su extraordinario trabajo”, celebró Gianni en su cuenta de Instagram, subrayando que “los clubes de este continente y sus apasionados aficionados deleitaron a todos en el Mundial de Clubes FIFA de este año” y anticipando que repetirán la experiencia “en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica”.
El titular de la FIFA también puso la mirada en el crecimiento del fútbol femenino, afirmando que “las celebraciones se trasladarán al año siguiente a Sudamérica con la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Brasil mientras el fútbol femenino continúa creciendo en todo el mundo”, antes de reafirmar su vínculo con el mandamás de la AFA.
