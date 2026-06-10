Acuerdo histórico entre FIFPRO y la FIFA: nuevos beneficios para los futbolistas

Protección física: Se implementarán regulaciones estrictas para garantizar un mejor descanso y reforzar la protección frente a la severa sobrecarga de partidos.

Seguridad salarial: Se establecerán mayores garantías legales y respaldo institucional ante los posibles incumplimientos de pago por parte de los clubes empleadores.

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El valor de los Derechos conquistados

El titular a nivel mundial de la entidad sindical, Sergio Marchi, destacó la enorme importancia de estas "históricas reformas" que jerarquizan la profesión y blindan las condiciones de trabajo.

Para concluir, el dirigente valoró el cese de las disputas legales con la casa madre del deporte y la apertura de una etapa de diálogo: "Hoy dejamos atrás años de confrontación y abrimos un nuevo capítulo de cooperación, responsabilidad y ambición compartida para el futuro del fútbol profesional".