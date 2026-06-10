Acuerdo histórico entre FIFPRO y la FIFA: nuevos beneficios para los futbolistas
El sindicato mundial FIFPRO y la FIFA sellaron un pacto inédito que mejora las condiciones laborales, otorga porcentajes de traspasos y suma derechos.
En un gran avance para el deporte, FIFPRO y la FIFA cerraron un acuerdo histórico que otorga beneficios inéditos para todos los jugadores y jugadoras. Este pacto marca un antes y un después en los derechos laborales, asegurando representación directa y mejoras sustanciales en múltiples aspectos profesionales.
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Las reformas impulsadas por FIFPRO y la FIFA
El entendimiento establece un cambio de paradigma en la gobernanza del deporte. Por primera vez, el sindicato tendrá una participación formal y directa en el Consejo de la FIFA, contando con derecho a voz para poder intervenir activamente en los distintos órganos clave de decisión a nivel global.
En el aspecto económico, los profesionales lograron asegurar una participación directa en la riqueza que ellos mismos generan. El nuevo pacto fija un pago mínimo obligatorio del 5 % de la tarifa de traspaso para la inmensa mayoría de los jugadores y jugadoras que protagonicen transferencias entre los distintos clubes.
Además, el acuerdo contempla una serie de normativas fundamentales para proteger el bienestar y la seguridad de todos los protagonistas dentro y fuera de la cancha:
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Protección física: Se implementarán regulaciones estrictas para garantizar un mejor descanso y reforzar la protección frente a la severa sobrecarga de partidos.
Seguridad salarial: Se establecerán mayores garantías legales y respaldo institucional ante los posibles incumplimientos de pago por parte de los clubes empleadores.
El valor de los Derechos conquistados
El titular a nivel mundial de la entidad sindical, Sergio Marchi, destacó la enorme importancia de estas "históricas reformas" que jerarquizan la profesión y blindan las condiciones de trabajo.
Para concluir, el dirigente valoró el cese de las disputas legales con la casa madre del deporte y la apertura de una etapa de diálogo: "Hoy dejamos atrás años de confrontación y abrimos un nuevo capítulo de cooperación, responsabilidad y ambición compartida para el futuro del fútbol profesional".
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