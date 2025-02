Fuerte crítica: el entrenador de la Sub-20 de Uruguay liquidó a Marcelo Bielsa

En una entrevista con Sport 8.90 AM, el director técnico juvenil lamentó que no haya existido un intercambio fluido con el experimentado DT argentino, a pesar de la importancia que este tiene en la estructura del fútbol uruguayo. “Nunca compartí. Solo me crucé una vez post L’Alcudia, me saludó por la obtención del torneo en 2024 y después nunca más. Lo mismo con sus colaboradores”, reveló Coito.