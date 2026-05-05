El pueblo a la vera del río Uruguay, rodeado de naturaleza, viñedos y caminos de tierra
Este destino uruguayo combina naturaleza, tranquilidad y experiencias únicas, convirtiéndose en una de las mejores opciones para una escapada cerca de Argentina.
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Hay lugares que no necesitan grandes atracciones para enamorar. Son esos destinos donde el tiempo parece ir más lento, donde el silencio suma valor y cada rincón invita a quedarse un rato más. Así es un pequeño pueblo ubicado en Uruguay que se convirtió en uno de los favoritos para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado.
Este rincón, que incluso fue elegido por Carlos Tévez para celebrar su boda, combina viñedos, playas ribereñas y una atmósfera relajada que lo diferencia de otros destinos más turísticos. Su cercanía con Argentina lo vuelve ideal para escapadas cortas, pero su esencia invita a quedarse más tiempo.
Qué hacer en Carmelo
En Carmelo, el plan no pasa por el vértigo, sino por el disfrute tranquilo. Entre sus principales atractivos se destacan:
- El histórico puente giratorio sobre el arroyo Las Vacas, una estructura de hierro que funciona desde 1912 y aún se abre manualmente para permitir el paso de embarcaciones.
- Playas sobre el río Uruguay, ideales para descansar, tomar mate o ver el atardecer en un entorno natural y poco masivo.
- Bodegas boutique, donde se puede degustar el clásico vino Tannat, recorrer viñedos y conocer de cerca la producción local.
- Caminatas, paseos en bicicleta y kayak, perfectos para explorar el entorno natural sin apuro.
Además, el centro del pueblo conserva un aire tradicional con casas antiguas, calles tranquilas y cafés que invitan a frenar el ritmo.
Dónde queda Carmelo
Carmelo se encuentra en el departamento de Colonia, al suroeste de Uruguay. Está ubicado a unos 75 kilómetros de Colonia del Sacramento y muy cerca del río Uruguay, lo que le da ese encanto ribereño tan característico.
Su ubicación estratégica permite sentir que uno está lejos de todo, aunque en realidad está bastante cerca de Buenos Aires.
Cómo llegar a Carmelo
Desde Buenos Aires hay varias formas de llegar a Carmelo:
- Ferry hasta Colonia del Sacramento, con un viaje de aproximadamente una hora, y luego un trayecto en auto de poco más de una hora.
- Ferry hasta Nueva Palmira, una opción más directa, ya que esta localidad está a solo 10 kilómetros de Carmelo.
Una vez en destino, lo ideal es moverse sin apuro: a pie, en bicicleta o en auto, dependiendo del plan.
En definitiva, Carmelo es uno de esos lugares donde la simpleza se convierte en lujo, y donde cada momento se disfruta sin necesidad de grandes planes. Ideal para cortar con la rutina y reconectar con lo esencial.
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