El pueblo a la vera del río Uruguay, rodeado de naturaleza, viñedos y caminos de tierra

Dónde queda Carmelo

Carmelo se encuentra en el departamento de Colonia, al suroeste de Uruguay. Está ubicado a unos 75 kilómetros de Colonia del Sacramento y muy cerca del río Uruguay, lo que le da ese encanto ribereño tan característico.

Su ubicación estratégica permite sentir que uno está lejos de todo, aunque en realidad está bastante cerca de Buenos Aires.

Cómo llegar a Carmelo

Desde Buenos Aires hay varias formas de llegar a Carmelo:

Ferry hasta Colonia del Sacramento , con un viaje de aproximadamente una hora, y luego un trayecto en auto de poco más de una hora.

, con un viaje de aproximadamente una hora, y luego un trayecto en auto de poco más de una hora. Ferry hasta Nueva Palmira, una opción más directa, ya que esta localidad está a solo 10 kilómetros de Carmelo.

Una vez en destino, lo ideal es moverse sin apuro: a pie, en bicicleta o en auto, dependiendo del plan.

En definitiva, Carmelo es uno de esos lugares donde la simpleza se convierte en lujo, y donde cada momento se disfruta sin necesidad de grandes planes. Ideal para cortar con la rutina y reconectar con lo esencial.