Un equipo de Finlandia descendió y sus hinchas incendiaron el estadio
La caída del FC Haka derivó en un episodio insólito: tres menores incendiaron la tribuna y parte del campo del Tehtaan kenttä.
El FC Haka, una de las instituciones más emblemáticas del fútbol de Finlandia, atraviesa un momento que quedará marcado como el más oscuro de su existencia. La caída a la segunda categoría no solo golpeó en lo deportivo: horas después de consumarse el descenso, un incendio provocado redujo a cenizas parte del Tehtaan kenttä, el estadio donde el club escribió buena parte de sus 9 títulos de Veikkausliiga y sus 12 conquistas de Copas Nacionales. El desplome a la “B” había quedado sellado en octubre, cuando el equipo cerró su campaña con apenas 17 puntos, el registro más bajo del Grupo B.
La situación sacudió particularmente a Valkeakoski, una localidad de poco más de 20 mil habitantes donde el Haka es considerado un símbolo identitario. Su historia pesa: fue potencia en los años 80, dominó los torneos domésticos y llegó a probarse en la Champions League en cuatro oportunidades a comienzos del siglo XXI. Por eso, el golpe deportivo dejó un clima de frustración que venía en aumento y que terminó estallando el domingo 7 de diciembre, cuando las llamas se apoderaron de la modesta tribuna del recinto, con capacidad para 5300 personas.
Las imágenes del estadio convertido en un infierno obligaron a una respuesta inmediata del cuerpo de bomberos local. Cuando las llamas finalmente cedieron, el panorama era desolador: la estructura de la tribuna quedó destruida y buena parte del césped sintético del terreno de juego también resultó dañada.
Con la conmoción instalada, la policía abrió de inmediato una causa para esclarecer el origen del siniestro. La sorpresa llegó pocas horas después, cuando se confirmó la detención de tres menores involucrados en el episodio. Entre ellos, un adolescente de 15 años reconoció haber iniciado el fuego.
Sin embargo, y más allá de la gravedad del hecho, las leyes de Finlandia sobre inimputabilidad marcan que los responsables probablemente no enfrenten sanciones judiciales significativas, un detalle que ya genera debate dentro de la comunidad afectada por la pérdida.
