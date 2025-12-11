Un equipo de Finlandia descendió y sus hinchas incendiaron el estadio

Con la conmoción instalada, la policía abrió de inmediato una causa para esclarecer el origen del siniestro. La sorpresa llegó pocas horas después, cuando se confirmó la detención de tres menores involucrados en el episodio. Entre ellos, un adolescente de 15 años reconoció haber iniciado el fuego.

Sin embargo, y más allá de la gravedad del hecho, las leyes de Finlandia sobre inimputabilidad marcan que los responsables probablemente no enfrenten sanciones judiciales significativas, un detalle que ya genera debate dentro de la comunidad afectada por la pérdida.

cancja quemada finlandia