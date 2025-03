Fuerte pelea entre una leyenda del fútbol y un comentarista de TV: "No tengo respeto por vos"

Jelicic, un referente del Hadjuk Split en su época de jugador, no se quedó callado. “Juegas muy mal. Eres extranjero, viniste de Italia, y tienes que respetar”, respondió, mientras le pedía que no lo señalara con el dedo. La réplica de Gattuso fue aún más contundente: “Tú tienes que respetar a las personas. Este es mi estilo. Tienes que mostrar respeto. Tú hablas solo en el estudio, habla aquí de fútbol. Cara a cara. No quiero hablar contigo. Es la última vez que hablo con la televisión si tú estás aquí. Eres una mala persona”. Remató con un desafiante: “¿Qué has ganado tú? Cuando tú hablas parece que has ganado todo en el mundo”.

Esta es la primera temporada de Gattuso al frente del Hadjuk Split, donde registra 16 victorias, 11 empates y seis derrotas en 33 partidos oficiales. Aunque su equipo marcha segundo en la liga croata, la eliminación temprana en la UEFA Conference League y esta reciente caída han puesto presión sobre sus hombros. Su carrera como DT incluye pasos fugaces por Sion (Suiza), Palermo y OFI Creta, y experiencias más destacadas en AC Pisa, Milan, Napoli, Valencia y Olympique Marsella.

Como jugador, Gattuso dejó una huella imborrable: dos Champions League (2003 y 2007), dos Serie A (2004 y 2011), un Mundial de Clubes (2008) y la Copa del Mundo 2006 con Italia, casi todos con la camiseta del Milan. Jelicic, por su parte, tuvo una carrera respetable con clubes como Hadjuk Split, Sevilla, Dynamo Zagreb, Pohang Steelers y NK Zagreb, pero sin el palmarés del italiano.