Independiente puso primera con un buen triunfo ante Alianza Lima en Uruguay

Los 11 de Independiente para el amistoso contra Alianza Lima

Ignacio Malcorra, una de las flamantes incorporaciones, quedó afuera de los convocados para el primer amistoso del año. De esta manera, la alineación del "Rojo" fue:

Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Lautaro Millán, Josias Palais; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.