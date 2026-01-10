Independiente puso primera con un buen triunfo ante Alianza Lima en Uruguay
Con un golazo de Santiago Montiel, el conjunto de Gustavo Quinteros ganó 2-1 en el primer amistoso del año.
Luego de las dudas sobre la realización del partido por el fuerte temporal que azotó a Uruguay, Independiente se impuso 2-1 ante Alianza Lima, por la Serie Río de La Plata, este sábado en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera ubicado en Montevideo.
El equipo dirigido por Gustavo Quinteros buscaba comenzar el año con el pie derecho luego de un cierre de 2025 con buenas expectativas.
Las dudas estaban puestas por las condiciones climáticas, debido a que un potente ciclón extratropical impactó este sábado en la zona este de Uruguay, con epicentro en Punta del Este, uno de los destinos turísticos más populares. El fenómeno, con fuertes vientos y precipitaciones, generó anegaciones.
Pese a las malas condiciones, por el campo de juego respondió bien, por lo que el encuentro se llevó a cabo sin problemas. El conjunto de Avellaneda afronta el 2026 sabiendo que no jugará ninguna copa internacional, por lo que apuntará todos sus cañones al plano local para romper la racha de 24 años sin ser campeón del fútbol argentino.
En este marco, el "Rojo" tuvo que darlo vuelta, ya que arrancó en desventaja por el tanto de Cantero. Siempre en el segundo tiempo, Abaldo puso el 1-1 parcial, y luego Santiago Montiel estableció la victoria para el equipo argentino.
Los 11 de Independiente para el amistoso contra Alianza Lima
Ignacio Malcorra, una de las flamantes incorporaciones, quedó afuera de los convocados para el primer amistoso del año. De esta manera, la alineación del "Rojo" fue:
Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Lautaro Millán, Josias Palais; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario