Hat-trick de Rogelio Funes Mori en Rayados

El ex River fue titular junto a Germán Berterame y el arquero Esteban Andrada. En Atlético San Luis, el arquero Marcelo Barovero sufrió la eficacia del "Mellizo" y en el segundo tiempo debutó Mateo Klimowicz, quien dejó la Bundesliga para jugar a préstamo en el fútbol mexicano.

América, el equipo de Fernando Ortiz, empató con Puebla 2-2 y sigue sin ganar en el campeonato al igual que Cruz Azul, que perdió ante Necaxa por 1-0, como visitante, luego de una floja reacción de Ramiro Funes Mori, el "Mellizo" defensor.

Además, el delantero Juan Ignacio Dinenno (ex Temperley y Racing) sumó dos goles (St. 14m. y 42m.) y el rionegrino Gustavo Del Prete (ex Estudiantes de La Plata) otro (Pt. 9m.) en la cómoda victoria de Pumas UNAM por 4-1 sobre León, donde descontó Lucas Di Yorio (ex Aldosivi de Mar del Plata), a los 27m. del período inicial.