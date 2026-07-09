Nico González se refirió al nuevo apodo con el que lo bautizó Scaloni: "Hijo de p... ¡me mató!"
Entre risas, el futbolista de la Selección Argentina admitió que prefiere que lo llamen de otra manera y también recordó la histórica remontada frente a Egipto en el Mundial 2026.
Lionel Scaloni suele sorprender con frases espontáneas en sus conferencias de prensa y, tras la épica victoria de Argentina por 3-2 sobre Egipto en los cuartos de final del Mundial 2026, una de ellas no pasó desapercibida. Al destacar el esfuerzo de sus dirigidos, el entrenador mencionó por primera vez públicamente el apodo con el que identifica a Nicolás González dentro del plantel: "el Caballo".
La expresión rápidamente se volvió viral y despertó la curiosidad de los hinchas. Poco después, el propio futbolista rompió el silencio y explicó cómo recibió ese sobrenombre durante una entrevista con AFA Estudio, donde dejó varias respuestas cargadas de humor. “Ya quedó. Sí, es oficial; pero hace mucho tiempo”, reconoció González cuando le preguntaron si el apodo ya formaba parte de la intimidad del grupo.
Sin embargo, el extremo dejó en claro que el nombre elegido por el pujatense no es precisamente su favorito. Según contó, dentro del plantel la mayoría de sus compañeros suele llamarlo de otra forma. “Pasa que si escuchan a todos mis compañeros, me dicen Cabita, Caballo. A mí me gusta cuando me dicen Cabita, me queda más lindo de escuchar. Pero sí, el técnico me mató”, explicó entre risas.
Lejos de conformarse con el nuevo sobrenombre, el futbolista insistió en que Scaloni exageró al hacerlo público. “Se volvió loco”, lanzó entre carcajadas. Acto seguido, recordó exactamente cómo lo había mencionado el entrenador en la conferencia posterior al triunfo sobre Egipto. “Caballo González me dijo. Un hijo de puta”, comentó, provocando las risas de todos los presentes en el estudio.
Durante la charla también bromeó sobre la cantidad de apodos que existen dentro de la Selección Argentina. Comparó el suyo con los de otros referentes del equipo y encontró una definición muy particular para describir al plantel campeón del mundo. “El Caballo, el Toro (Lautaro Martínez), la Araña (Julián Álvarez). Es el Temaikén de Escobar”, ironizó.
Más adelante, mientras analizaban el tercer gol argentino frente a Egipto, González volvió a demostrar su sentido del humor al repartir los méritos de la jugada que terminó con la definición de Enzo Fernández. “Yo reparto un poquito. El centro fue muy lindo, le vamos a dar un treinta por ciento. Yo me voy a dar un treinta también, por el sprint que hice. No sé si lo vieron. A Enzo le damos, por la definición, un cuarenta”, comentó.
Cuando uno de los integrantes del programa destacó que había ingresado al área “como un tromba”, el propio González aprovechó la oportunidad para volver a reírse de su nuevo apodo. “Como un caballo”, respondió. Incluso, cuando le propusieron transformar el sobrenombre en un personaje de superhéroes bajo el nombre de "Caballoman", el futbolista pidió que dejaran de insistir con el tema. “En estas 24 horas con Caballo ya es suficiente”, dijo con una sonrisa.
El análisis de Nico González sobre la épica remontada de la Selección Argentina ante Egipto
Más allá de las bromas, González también recordó el dramático triunfo frente a Egipto, uno de los partidos más emocionantes de su carrera. El delantero confesó que, cuando Argentina perdía 2-0 y el reloj marcaba cerca de los 75 minutos, llegó a pensar que la eliminación era inevitable: “Lo que me pasó a mí era que en el minuto 75,76, por ahí, con el 2-0 abajo, yo decía: ‘Me tengo que volver con las valijas. ¿A dónde carajo voy?’”.
Sin embargo, explicó que el equipo nunca dejó de creer en la remontada y destacó la actitud del plantel para seguir atacando incluso cuando parecía que el tiempo se agotaba. “Fue una locura, una sensación de ir a buscarlo, de seguir para adelante, sin importar nada”, afirmó.
También recordó que Scaloni modificó completamente la estructura táctica para intentar revertir el resultado y señaló que eso reforzó la confianza de todos los jugadores. Finalmente, definió aquella remontada como uno de los momentos más impactantes que le tocó vivir dentro de una cancha.
“El triunfo lo pongo en un lugar importante. Muy importante, porque de verdad nunca viví algo similar y yo creo que no lo voy a volver a vivir. Es muy difícil de explicar... sentía como que habíamos ganado la Copa del Mundo. Fue algo maravilloso, te lo juro”, concluyó el futbolista, todavía emocionado por una noche que quedó grabada para siempre en la historia reciente de la Selección Argentina.
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