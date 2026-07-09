Nico González se refirió al nuevo apodo con el que lo bautizó Scaloni: "Hijo de p... ¡me mató!"

Durante la charla también bromeó sobre la cantidad de apodos que existen dentro de la Selección Argentina. Comparó el suyo con los de otros referentes del equipo y encontró una definición muy particular para describir al plantel campeón del mundo. “El Caballo, el Toro (Lautaro Martínez), la Araña (Julián Álvarez). Es el Temaikén de Escobar”, ironizó.

Más adelante, mientras analizaban el tercer gol argentino frente a Egipto, González volvió a demostrar su sentido del humor al repartir los méritos de la jugada que terminó con la definición de Enzo Fernández. “Yo reparto un poquito. El centro fue muy lindo, le vamos a dar un treinta por ciento. Yo me voy a dar un treinta también, por el sprint que hice. No sé si lo vieron. A Enzo le damos, por la definición, un cuarenta”, comentó.

Cuando uno de los integrantes del programa destacó que había ingresado al área “como un tromba”, el propio González aprovechó la oportunidad para volver a reírse de su nuevo apodo. “Como un caballo”, respondió. Incluso, cuando le propusieron transformar el sobrenombre en un personaje de superhéroes bajo el nombre de "Caballoman", el futbolista pidió que dejaran de insistir con el tema. “En estas 24 horas con Caballo ya es suficiente”, dijo con una sonrisa.

La corrida del "CABALLO" GONZÁLEZ, clave en el gol agónico de Enzo Fernández ante Egipto. pic.twitter.com/LP37Ua9Ucx — TyC Sports (@TyCSports) July 8, 2026

El análisis de Nico González sobre la épica remontada de la Selección Argentina ante Egipto

Más allá de las bromas, González también recordó el dramático triunfo frente a Egipto, uno de los partidos más emocionantes de su carrera. El delantero confesó que, cuando Argentina perdía 2-0 y el reloj marcaba cerca de los 75 minutos, llegó a pensar que la eliminación era inevitable: “Lo que me pasó a mí era que en el minuto 75,76, por ahí, con el 2-0 abajo, yo decía: ‘Me tengo que volver con las valijas. ¿A dónde carajo voy?’”.

Sin embargo, explicó que el equipo nunca dejó de creer en la remontada y destacó la actitud del plantel para seguir atacando incluso cuando parecía que el tiempo se agotaba. “Fue una locura, una sensación de ir a buscarlo, de seguir para adelante, sin importar nada”, afirmó.

“Voy a dejar la vida por vos hermano”



Nico González sobre Leo Messi pic.twitter.com/7rO226mjOU — AFA Estudio (@AFAestudio) July 9, 2026

También recordó que Scaloni modificó completamente la estructura táctica para intentar revertir el resultado y señaló que eso reforzó la confianza de todos los jugadores. Finalmente, definió aquella remontada como uno de los momentos más impactantes que le tocó vivir dentro de una cancha.

“El triunfo lo pongo en un lugar importante. Muy importante, porque de verdad nunca viví algo similar y yo creo que no lo voy a volver a vivir. Es muy difícil de explicar... sentía como que habíamos ganado la Copa del Mundo. Fue algo maravilloso, te lo juro”, concluyó el futbolista, todavía emocionado por una noche que quedó grabada para siempre en la historia reciente de la Selección Argentina.