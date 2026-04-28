Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs Liga de Quito
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Lanús vs Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026.
Lanús enfrentará este martes a Liga de Quito desde las 19 en el Estadio Néstor Díaz Pérez, en el marco de la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino intentará aprovechar la localía para sumar una victoria clave frente al líder de la zona y mejorar su posición en la tabla.
El Granate llega a este compromiso con la tranquilidad de haber cumplido uno de sus objetivos en el plano local: ya está clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura. Con 23 puntos en la Zona A, sabe que no saldrá de los puestos de clasificación, lo que le permite enfocar energías en la competencia continental.
En la Libertadores, el inicio fue irregular. En la primera fecha cayó 1-0 frente a Mirassol en Brasil, mientras que en la segunda jornada logró recuperarse con una victoria por el mismo resultado ante Always Ready. Con tres puntos, el conjunto del sur del Gran Buenos Aires se ubica en la tercera posición del grupo y necesita sumar para no complicar sus aspiraciones.
El partido ante Liga de Quito aparece como una oportunidad clave, pero también como un desafío exigente. El conjunto ecuatoriano llega con puntaje ideal tras ganar sus dos primeros encuentros, mostrando solidez tanto en condición de visitante como de local.
Sin embargo, su presente en el campeonato ecuatoriano no es el mejor. Viene de perder sus últimos dos partidos y se encuentra en la séptima posición de la tabla, lejos del líder Independiente del Valle. A pesar de eso, mantiene chances de clasificar al hexagonal final, lo que lo obliga a mantener un equilibrio entre ambas competencias.
En la Copa, en cambio, mostró su mejor versión. Primero consiguió un triunfo importante en Bolivia ante Always Ready y luego se impuso con autoridad frente a Mirassol en Quito. Estos resultados lo posicionaron como líder del grupo y le permiten encarar el duelo en Argentina con mayor tranquilidad.
Para Lanús, el encuentro representa una chance de oro para meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Una victoria lo dejaría bien parado de cara a la segunda mitad de la fase de grupos, mientras que un resultado adverso podría complicar su panorama. El cruce en La Fortaleza promete ser intenso, con dos equipos que llegan con objetivos claros.
Lanús vs. Liga de Quito, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo o Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Liga de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero, Daniel de la Cruz, Juan Pablo Segovia, Leonel Quiñónez; Jesús Pretell, Gabriel Villamil; Yan Quiñónez, Rodney Redes, Jhojan Corozo; Deyverson. DT: Tiago Nunes.
Cómo ver en vivo Lanús vs Liga de Quito
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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