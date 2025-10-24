Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo al Inter Miami de Lionel Messi vs. Nashville SC
Desde las 21:00 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, el Inter Miami de Lionel Messi abre este viernes su participación en los playoffs de la MLS cuando reciba a Nashville SC. Será el primer duelo de la Ronda 1, instancia que se disputa al mejor de tres encuentros, y en la que las Garzas tendrán la ventaja de definir como locales.
El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega entonado tras cerrar una gran fase regular: culminó la temporada con un registro sólido de 65 puntos que lo ubicaron en el tercer lugar de la Conferencia Este. El tramo final fue brillante, con tres victorias consecutivas ante New England Revolution (4-1), Atlanta United (4-0) y el propio Nashville SC (5-2).
Del otro lado, Nashville SC llega con un panorama más irregular. Finalizó sexto en la tabla con 54 unidades y ganó solo uno de sus últimos tres compromisos: 2-1 ante Austin FC. A ese triunfo se suma un empate frente a Montreal (1-1) y una dura caída ante Inter Miami (5-2).
El formato de esta instancia permite que el equipo que gane dos de los tres partidos avance a las semifinales de conferencia. El rosado buscará aprovechar la localía para golpear primero y evitar complicaciones en una serie que, en caso de extenderse, podría volverse exigente por el calendario y los viajes.
El probable 11 inicial de Inter Miami vs. Nashville SC por la MLS
- Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Jordi Alba, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Marcelo Weigandt; Baltasar Rodríguez, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Luis Suárez, Lionel Messi y Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.
La posible formación de Nashville SC vs. Inter Miami por la MLS
- Nashville SC: Joe Willis; Daniel Lovitz, Walker Zimmerman, Jack Maher, Andy Najar; Hany Mukhtar, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth; Jacob Shaffelburg, Sam Surridge y Alex Muyl. DT: Brian Joseph Callaghan.
Cuánto cuesta Apple TV para ver a Lionel Messi
Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción. El usuario puede registrarse generado un Apple ID y acceder a dichos contenidos con un costo mensual de U$S 6,99 mensuales después del período de prueba gratuito de 7 días.
Quién compre un dispositivo Apple puede canjear el beneficio de tres meses gratuitos del streaming de la plataforma.
La MLS es un producto exclusivo de Apple TV, por lo que quién quiera ver los partidos deberá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, al contenido de la Liga y la Copa.
El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de U$S 99 por toda la temporada o U$S 15 por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.
Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7,99 por mes.
Los usuarios de Play Station 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tengan Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.
