Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Lanús

Por su parte, el Granate viene de una dura caída 3-0 frente a Vélez, la derrota más amplia del año, en la que también perdió a su arquero Nahuel Losada por una molestia en el codo derecho. Con siete lesionados en el plantel —entre ellos Marcelino Moreno, Carlos Izquierdoz y Felipe Peña Biafore—, el equipo de Mauricio Pellegrino afronta este duelo con bajas sensibles. Lanús eliminó a Huracán en octavos de final y, además de la Copa Argentina, mantiene la mirada puesta en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Fluminense, y en el Torneo Clausura.