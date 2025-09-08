Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs. Lanús por la Copa Argentina 2025.
Argentinos Juniors y Lanús se enfrentarán este lunes desde las 21.10 en el Cilindro de Avellaneda por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El Bicho busca volver a semifinales tras dos años y el Granate quiere reponerse de su última derrota en el torneo local. El partido será televisado por TyC Sports.
El equipos de La Paternal llega a esta instancia tras golear a Racing 4-1 y dejar en el camino a Excursionistas, aunque en la última fecha del torneo local tropezó frente a Independiente Rivadavia. Cuarto en la tabla anual, afronta el desafío de volver a semifinales de Copa Argentina por tercera vez en su historia. Nicolás Diez espera contar con Federico Fattori, que se recupera de una fascitis plantar y podría reaparecer tras perderse los últimos encuentros.
Por su parte, el Granate viene de una dura caída 3-0 frente a Vélez, la derrota más amplia del año, en la que también perdió a su arquero Nahuel Losada por una molestia en el codo derecho. Con siete lesionados en el plantel —entre ellos Marcelino Moreno, Carlos Izquierdoz y Felipe Peña Biafore—, el equipo de Mauricio Pellegrino afronta este duelo con bajas sensibles. Lanús eliminó a Huracán en octavos de final y, además de la Copa Argentina, mantiene la mirada puesta en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Fluminense, y en el Torneo Clausura.
El ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Lanús se medirá en semifinales de la Copa Argentina 2025 con el vencedor de la llave entre Newell’s y Belgrano.
Probables formaciones del encuentro
- Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz o Ezequiel Muñoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Alexis Segovia y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Lanús por la Copa Argentina
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
