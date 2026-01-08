Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Arsenal vs. Liverpool

El conjunto londinense atraviesa un presente inmejorable. Con 48 puntos y un partido menos que varios de sus competidores directos, Arsenal manda en la tabla y observa el horizonte con ambiciones concretas de título. La reciente igualdad del Manchester City le abrió una ventana para estirar diferencias y reforzar su condición de candidato. Más allá de los números, el rendimiento colectivo explica el gran momento de los Gunners. Con 40 goles a favor y apenas 14 en contra, el equipo de Arteta combina solidez defensiva con una ofensiva eficaz, respaldada por una identidad clara