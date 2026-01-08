MinutoUno

Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Arsenal vs. Liverpool

Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Arsenal vs. Liverpool por la Premier League 2025/26.

Este jueves, Arsenal y Liverpool se verán las caras en el Emirates Stadium desde las 17:00 en un encuentro correspondiente a la Premier League 2025/26. Los dirigidos por Mikel Arteta llegan como líderes sólidos del campeonato, mientras que el equipo de Arne Slot busca consolidarse en la pelea por los puestos de clasificación a la próxima Champions League.

El conjunto londinense atraviesa un presente inmejorable. Con 48 puntos y un partido menos que varios de sus competidores directos, Arsenal manda en la tabla y observa el horizonte con ambiciones concretas de título. La reciente igualdad del Manchester City le abrió una ventana para estirar diferencias y reforzar su condición de candidato. Más allá de los números, el rendimiento colectivo explica el gran momento de los Gunners. Con 40 goles a favor y apenas 14 en contra, el equipo de Arteta combina solidez defensiva con una ofensiva eficaz, respaldada por una identidad clara

Del otro lado aparece un Liverpool que, pese a no estar en la pelea directa por el primer puesto, llega en alza. Los Reds acumulan nueve encuentros sin derrotas y parecen haber dejado atrás la turbulencia interna que había generado el conflicto público entre Slot y Mohamed Salah. Actualmente ubicados en la zona media-alta de la tabla, los de Anfield saben que una victoria en Londres puede ser determinante para meterse de lleno en la discusión por los boletos europeos.

Arsenal vs. Liverpool: probables formaciones

  • Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Leandro Trossard. DT: Mikel Arteta.
  • Liverpool: Alisson Becker; Connor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Cómo ver en vivo Arsenal vs. Liverpool

La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

