Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Madrid vs Arsenal

Para este compromiso, Simeone apostará por varios jugadores argentinos desde el inicio. Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez aparecen como titulares, mientras que Thiago Almada y Juan Musso aguardarán su oportunidad desde el banco. La mala noticia pasa por la baja de Nicolás González, quien sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas, por lo que se perderá toda la serie.

Enfrente estará un Arsenal que atraviesa un presente mucho más consistente. El equipo inglés llega entonado tras vencer 1-0 a Newcastle y mantenerse en la pelea por la Premier League, donde disputa el título mano a mano con Manchester City. Con 73 puntos y una ventaja de tres unidades, aunque con un partido más, los Gunners mantienen intactas sus aspiraciones a nivel local.

julian alvarez (1)

En la Champions, el camino del conjunto londinense no ha sido sencillo. Luego de dejar atrás a Bayer Leverkusen, tuvo que trabajar más de lo esperado para eliminar a Sporting de Lisboa. En la ida, consiguió un triunfo agónico por 1-0 gracias a un gol de Kai Havertz, mientras que en la vuelta no pasó del empate sin goles. Ese ajustado resultado le alcanzó para avanzar a semifinales.

El choque en Madrid aparece como un cruce de estilos y momentos. Mientras el local buscará hacerse fuerte en su casa y apoyarse en su experiencia en este tipo de instancias, la visita intentará imponer su regularidad y su confianza actual. El ganador de esta llave se medirá en la final ante quien se imponga en la otra semifinal entre PSG y Bayern Múnich, en una definición que promete ser de alto nivel.

Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League: probables formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone .

Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. . Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Cómo ver en vivo Atlético Madrid vs Arsenal

La televisación estará a cargo de ESPN 2 y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.