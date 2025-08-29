Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Tigre por el Torneo Clausura 2025.
En un cruce de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, Banfield jugará esta tarde desde las 19 en el estadio Florencio Sola frente a Tigre. El Taladro está urgido de puntos para no complicar aún más su situación en la tabla de los promedios, mientras que el Matador, sin presiones inmediatas, mantiene cierta atención sobre esa misma tabla aunque con un margen mayor.
El conjunto dirigido por Pedro Troglio viene de sufrir un duro revés en La Bombonera, donde cayó por 2-0 ante Boca. Con dos triunfos, un empate y tres derrotas, el equipo del sur del Gran Buenos Aires necesita con urgencia sumar de local para cortar la racha negativa y no seguir perdiendo terreno en la lucha por permanecer en la máxima categoría.
Por su parte, el Matador atraviesa un presente más sereno. El equipo de Diego Dabove consiguió buenos resultados en el primer semestre del año y eso le da margen en la tabla anual, aunque la de los promedios lo obliga a no relajarse. En su última presentación, igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia, en Victoria, en un encuentro marcado por la polémica tras un penal sancionado en los minutos finales.
Los posibles 11 del encuentro entre Banfield vs. Tigre
- Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.
- Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.
Cómo ver en vivo Banfield vs. Tigre por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario