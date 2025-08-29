Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Tigre

Por su parte, el Matador atraviesa un presente más sereno. El equipo de Diego Dabove consiguió buenos resultados en el primer semestre del año y eso le da margen en la tabla anual, aunque la de los promedios lo obliga a no relajarse. En su última presentación, igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia, en Victoria, en un encuentro marcado por la polémica tras un penal sancionado en los minutos finales.