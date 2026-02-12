Golazo de Julián Álvarez para el 4-0 de Atlético de Madrid ante Barcelona por Copa del Rey
La Araña rompió su sequía con un derechazo para el 4-0 del Colchonero ante el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey en el Metropolitano.
El Metropolitano está de gala. Atlético de Madrid recibe al Barcelona por la primera semifinal de la Copa del Rey y al cierre del primer tiempo ya construyó una ventaja contundente que ilusiona al conjunto dirigido por Diego Simeone de cara a la revancha en el Camp Nou. El Colchonero golpeó desde temprano y aprovechó un impensado error del arquero Joan García para abrir el marcador. A partir de allí, el equipo madrileño fue una máquina y no le dio respiro al Blaugrana.
Antes del grito de Álvarez habían convertido García, en contra, Antoine Griezmann y Lookman, todos con definiciones que dejaron sin respuestas a la defensa catalana. Simeone apostó fuerte y puso desde el arranque a los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y el propio Julián Álvarez, mientras que Thiago Almada espera su oportunidad en el banco de suplentes.
Con un 4-0 al término del primer tiempo, Atlético de Madrid firma una actuación demoledora ante el Barcelona y da un paso firme en la semifinal de la Copa del Rey, en una noche que puede quedar marcada como una de las grandes del ciclo del Cholo.
Julián Álvarez rompió la sequía con un golazo
En medio de la ráfaga ofensiva apareció Julián Álvarez. La Araña, que atravesaba una mala racha sin convertir, sacó un derechazo letal para poner el 4-0 y desatar la euforia en el estadio. El delantero argentino fue titular y respondió en un partido clave. El tanto no solo significó una goleada parcial histórica ante el Barcelona, sino también un desahogo personal para el exfutbolista de River, que necesitaba volver a encontrarse con la red en una instancia decisiva.
Formaciones del encuentro entre Atlético Madrid y Barcelona
- Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone; Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Ademola Lookman.
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó; Lamine Yamal, Ferran Torres y Dani Olmo.
