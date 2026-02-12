Golazo de Julián Álvarez para el 4-0 de Atlético de Madrid ante Barcelona por Copa del Rey

El Metropolitano está de gala. Atlético de Madrid recibe al Barcelona por la primera semifinal de la Copa del Rey y al cierre del primer tiempo ya construyó una ventaja contundente que ilusiona al conjunto dirigido por Diego Simeone de cara a la revancha en el Camp Nou. El Colchonero golpeó desde temprano y aprovechó un impensado error del arquero Joan García para abrir el marcador. A partir de allí, el equipo madrileño fue una máquina y no le dio respiro al Blaugrana.