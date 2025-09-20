Sarmiento sorprendió a Barracas Central y lo venció por 1-0 en el Torneo Clausura
Con un gol a los 22 minutos, el Verde cortó una buena racha del Guapo, que venía perfilado para entrar en puestos de clasificación a Copa Libertadores.
Este sábado, desde las 14:30, el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia fue el escenario de un emocionante partido entre Barracas Central y Sarmiento, donde el Verde de Junín sorprendió al Guapo venciéndolo por 1-0. El duelo, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025, era de gran importancia para ambos, pero por motivos diferentes: mientras el local buscaba ratificar su liderazgo en el Grupo A e ingresar en la zona de clasificación a la Copa Libertadores, el visitante necesitaba sumar de a tres por el descenso.
El único gol de la jornada estuvo en manos de Villalba, que convirtió a los 22 minutos para el triunfo del conjunto visitante.
Cómo llegaron Barracas Central y Sarmiento a este duelo
El equipo local, conocido como el "Guapo", venía atravesando un gran momento. Dirigido por Rubén Darío Insua, aspira a clasificar a torneos internacionales, por lo que una victoria ante Sarmiento habría sido ideal. Tenía seis partidos invictos antes de esta caída.
Por otro lado, el "Verde" de Junín, bajo la dirección técnica de Facundo Sava, venía de mejorar notablemente su rendimiento. Había sumado siete de los últimos doce puntos en juego, logrando victorias cruciales ante rivales directos en la lucha por la permanencia, como Aldosivi y San Martín de San Juan. El objetivo principal es continuar sumando para consolidar su posición y alejarse del peligro del descenso.
Barracas Central vs. Sarmiento: datos del partido
- Hora: 14.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Claudio Chiqui Tapia
