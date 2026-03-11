Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Manchester City
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League 2025/26.
En uno de los enfrentamientos más esperados de los octavos de final de la Champions League 2025-2026, Real Madrid y Manchester City protagonizarán este miércoles desde las 17:00 en el estadio Santiago Bernabéu, uno de los grandes duelos del fútbol europeo contemporáneo.
La rivalidad entre ambos clubes se ha intensificado en los últimos años, al punto de que esta será la quinta temporada consecutiva en la que se cruzan en una instancia eliminatoria del torneo continental. En ese historial reciente, el Merengue logró imponerse en las dos últimas series.
A lo largo de 15 partidos oficiales, cada equipo consiguió cinco victorias y además se registraron cinco empates. Sin embargo, el último antecedente favorece al conjunto inglés, que logró imponerse por 2-1 en Madrid durante la sexta jornada de la fase liga de esta misma edición.
El hoy local llegó a esta instancia luego de atravesar un camino más exigente. El equipo español finalizó noveno en la fase inicial del torneo y debió disputar una serie de playoffs para avanzar a los octavos de final. En ese cruce eliminó al Benfica con un marcador global de 3-1.
Por su parte, el City llega a esta instancia con un panorama más favorable desde lo físico y también desde lo deportivo. El equipo dirigido por Pep Guardiola logró avanzar directamente a los octavos tras su desempeño en la fase liga, evitando así la instancia de repechaje que sí tuvo que disputar su rival.
Formaciones de Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League 2025/26
- Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.
- Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland. DT: Pep Guardiola.
Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Manchester City
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario