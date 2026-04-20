Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Belgrano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Barracas Central y Belgrano protagonizarán este lunes desde las 15:00 un duelo clave en el Estadio Claudio Tapia.
El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llega con cierta irregularidad. La victoria ajustada ante Aldosivi en la última jornada sirvió para cortar una racha negativa de tres partidos sin triunfos, pero no terminó de disipar las dudas en cuanto al funcionamiento colectivo.
Del otro lado, el Guapo atraviesa un presente particular. Si bien su rendimiento en el torneo local ha sido estable, con 19 puntos y aún con chances matemáticas en una zona muy pareja, el equipo también viene mostrando una faceta competitiva en la Copa Sudamericana. Allí logró sostener el invicto tras empates sin goles frente a rivales de peso como Vasco da Gama y Olimpia.
Formaciones de Barracas Central vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026
- Barracas Central: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Rubén Darío Insua.
- Belgrano: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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