Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Belgrano

Del otro lado, el Guapo atraviesa un presente particular. Si bien su rendimiento en el torneo local ha sido estable, con 19 puntos y aún con chances matemáticas en una zona muy pareja, el equipo también viene mostrando una faceta competitiva en la Copa Sudamericana. Allí logró sostener el invicto tras empates sin goles frente a rivales de peso como Vasco da Gama y Olimpia.