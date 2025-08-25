Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025.
Por la fecha seis del Torneo Clausura 2025, Belgrano y Central Córdoba jugarán desde las 19 en el estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante de Alberdi.
Si bien viene de un empate sin goles ante Aldosivi en el que no demostró el nivel esperado, el Celeste parece estar encontrando su juego: lleva cuatro partidos sin conocer la derrota y solo cayó una vez en los anteriores once encuentros.
Por su parte, los dirigidos por Omar De Felippe fueron eliminados el miércoles de la Copa Sudamericana tras perder por 1 a 0 con Lanús en los 90 y por 4 a 2 en la tanda de penales, concluyendo así su primera campaña internacional. En el ámbito local, todavía no tuvieron caídas, con cuatro empates y una victoria, pero buscarán emprolijar su rendimiento para afianzarse en puestos de playoff.
Los posibles 11 del encuentro entre Belgrano vs. Central Córdoba
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
