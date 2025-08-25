Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Central Córdoba

Por su parte, los dirigidos por Omar De Felippe fueron eliminados el miércoles de la Copa Sudamericana tras perder por 1 a 0 con Lanús en los 90 y por 4 a 2 en la tanda de penales, concluyendo así su primera campaña internacional. En el ámbito local, todavía no tuvieron caídas, con cuatro empates y una victoria, pero buscarán emprolijar su rendimiento para afianzarse en puestos de playoff.