Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. River por el Torneo Clausura 2025.
Por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025, Lanús y River jugarán este lunes desde las 21:15 en el estadio Néstor Díaz Pérez, también conocido como la Fortaleza.
Ambos equipos llegan de actividad en la semana, con sufridas clasificaciones por penales: el "Millonario" casi lo pierde en el Monumental ante Libertad, para finalmente avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores; mientras que el "Granate" igualó la serie sobre la hora para imponerse en la definición ante Central Córdoba, para seguir en la Sudamericana.
Los posibles 11 del encuentro entre Lanús vs. River
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo ver en vivo Lanús vs. River por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
