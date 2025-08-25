Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. River

Ambos equipos llegan de actividad en la semana, con sufridas clasificaciones por penales: el "Millonario" casi lo pierde en el Monumental ante Libertad, para finalmente avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores; mientras que el "Granate" igualó la serie sobre la hora para imponerse en la definición ante Central Córdoba, para seguir en la Sudamericana.