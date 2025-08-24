Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: resultado en vivo

boca

Con la dirección de Pedro Troglio, Banfield se ubica en el noveno lugar del mismo grupo, con solo un punto de ventaja sobre Boca. En su encuentro más reciente, el Taladro demostró una notable capacidad de recuperación al vencer a Estudiantes 3-2. El equipo se repuso de una desventaja de 0-2 en los primeros diez minutos, con goles de Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río.