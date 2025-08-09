Boca, al borde: cómo quedó en la Tabla Anual pensando en la Copa Libertadores 2026

boca

Si Argentinos Juniors vence a Unión este domingo, podría bajar a zona de clasificación a la Copa Sudamericana, un golpe duro para un club con la historia y aspiraciones. Además, el conjunto azul y oro deberá sumar fuerte en las 12 fechas que quedan de la temporada para evitar que esta crisis se prolongue y que el club pierda su lugar en el máximo certamen continental por tercer año consecutivo.