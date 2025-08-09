Boca, al borde: cómo quedó en la Tabla Anual pensando en la Copa Libertadores 2026
El empate ante Racing en La Bombonera mantiene al Xeneize en una complicada posición en la tabla anual, con solo la Liga Profesional como vía para clasificar.
Boca empató 1-1 con Racing y prolongó una crisis deportiva que ya acumula 12 partidos consecutivos sin triunfos en todas las competencias, la peor racha en 120 años de historia. Este resultado dejó al equipo dirigido por Miguel Ángel Russo en zona de repechaje para la próxima Copa Libertadores, pero con el riesgo real de caer a la Copa Sudamericana si los rivales cercanos en la tabla logran resultados favorables.
Tras la eliminación en la Copa Argentina, el único camino que le queda para entrar a la Libertadores 2026 es por la tabla anual de la Liga Profesional. Actualmente, el Xeneize está tercero en ese acumulado con 36 puntos, lo que le daría acceso a la segunda ronda de repechaje.
Sin embargo, la lucha por esos puestos es extremadamente pareja: Argentinos Juniors, con 35 puntos y un partido menos, y otros equipos como San Lorenzo (35), Huracán (33), Racing (32) y Barracas (32) están al acecho y pueden desbancarlo.
Si Argentinos Juniors vence a Unión este domingo, podría bajar a zona de clasificación a la Copa Sudamericana, un golpe duro para un club con la historia y aspiraciones. Además, el conjunto azul y oro deberá sumar fuerte en las 12 fechas que quedan de la temporada para evitar que esta crisis se prolongue y que el club pierda su lugar en el máximo certamen continental por tercer año consecutivo.
Cabe destacar que existen escenarios que podrían modificar la distribución de cupos, como la posibilidad de que un equipo de los puestos altos gane el Clausura o la Copa Argentina, o que algún representante nacional conquiste un título internacional, lo que liberaría lugares para otros competidores. Por ahora, Platense es el único equipo ya clasificado a la Libertadores como campeón del Apertura.
El club de la Ribera deberá revertir esta delicada situación en las próximas 12 fechas restantes del torneo para evitar otro año sin participar en la Copa Libertadores, una mancha que empañaría aún más su historia reciente.
Así está la Tabla Anual: dónde está Boca de cara a la Copa Libertadores 2026
