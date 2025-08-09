Boca profundizó su peor racha histórica: ahora ya son 12 partidos sin victorias

Este prolongado mal momento superó las anteriores peores rachas sin victorias que el club había tenido en 1957 y 2021, según datos del estadígrafo Silvio Maverino. La marca histórica anterior, de 10 partidos sin triunfos, ocurrió por primera vez en 1957 bajo la conducción de Bernardo José Gandulla y la segunda en 2021 durante la etapa compartida entre Russo y Sebastián Battaglia, en medio de la pandemia y escándalos deportivos.

La histórica racha de Boca sin ganar

1-2 vs. River Plate (Torneo Apertura)

1-1 vs. Tigre (Torneo Apertura)

0-0 vs. Lanús (Torneo Apertura)*

0-1 vs. Independiente (Torneo Apertura)

2-2 vs. Benfica (Mundial de Clubes)

1-2 vs. Bayern Múnich (Mundial de Clubes)

1-1 vs. Auckland City (Mundial de Clubes)

0-0 vs. Argentinos Juniors (Torneo Clausura)

1-1 vs. Unión (Torneo Clausura)

0-1 vs. Atlético Tucumán (Copa Argentina)

0-1 vs. Huracán (Torneo Clausura)

1-1 vs. Racing (Torneo Clausura)

* Clasificó de ronda tras ganar por penales