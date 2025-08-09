Boca profundizó su peor racha histórica: ahora ya son 12 partidos sin victorias
El empate en La Bombonera frente a la Academia alarga una crisis que comenzó en abril y aún no encuentra solución.
Boca sumó un nuevo capítulo en su difícil presente al igualar 1-1 con Racing en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. Este resultado estiró a 12 la cantidad de partidos consecutivos sin poder festejar un triunfo, marcando la peor racha sin victorias en la historia del club.
La última victoria del Xeneize en tiempo reglamentario data del 19 de abril de 2025, cuando venció 2-0 a Estudiantes de La Plata en el marco de la 14ª fecha del Apertura bajo la dirección técnica de Fernando Gago. Desde entonces, Boca acumuló siete empates y cinco derrotas, atravesando un periodo complicado con tres entrenadores diferentes.
El inicio de esta seguidilla negativa llegó apenas una semana después, cuando perdió 2-1 contra River en el Monumental, partido que además significó el fin del ciclo de Gago como director técnico. Luego asumió Mariano Herrón como interino, sumando empates ante Tigre y Lanús, y fue eliminado por Independiente en cuartos de final de la Copa Argentina.
Más tarde llegó Miguel Ángel Russo, quien arrancó con un empate 2-2 frente a Benfica en el Mundial de Clubes, pero luego el equipo cayó 2-1 ante Bayern Múnich y quedó relegado tras un 1-1 con Auckland City.
Con el Clausura en marcha, la crisis continuó: Boca igualó 0-0 con Argentinos Juniors, empató 1-1 con Unión, perdió 1-0 frente a Huracán y nuevamente empató 1-1 contra Racing. Además, sufrió una derrota 2-1 ante Atlético Tucumán y fue eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina.
Este prolongado mal momento superó las anteriores peores rachas sin victorias que el club había tenido en 1957 y 2021, según datos del estadígrafo Silvio Maverino. La marca histórica anterior, de 10 partidos sin triunfos, ocurrió por primera vez en 1957 bajo la conducción de Bernardo José Gandulla y la segunda en 2021 durante la etapa compartida entre Russo y Sebastián Battaglia, en medio de la pandemia y escándalos deportivos.
La histórica racha de Boca sin ganar
- 1-2 vs. River Plate (Torneo Apertura)
- 1-1 vs. Tigre (Torneo Apertura)
- 0-0 vs. Lanús (Torneo Apertura)*
- 0-1 vs. Independiente (Torneo Apertura)
- 2-2 vs. Benfica (Mundial de Clubes)
- 1-2 vs. Bayern Múnich (Mundial de Clubes)
- 1-1 vs. Auckland City (Mundial de Clubes)
- 0-0 vs. Argentinos Juniors (Torneo Clausura)
- 1-1 vs. Unión (Torneo Clausura)
- 0-1 vs. Atlético Tucumán (Copa Argentina)
- 0-1 vs. Huracán (Torneo Clausura)
- 1-1 vs. Racing (Torneo Clausura)
* Clasificó de ronda tras ganar por penales
