Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
En el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2026, Boca y San Lorenzo protagonizarán este miércoles desde las 19:45 uno de los partidos más atractivos en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.
El conjunto de la Ribera atraviesa un momento de reconstrucción tras un arranque de campeonato que generó cuestionamientos entre los hinchas. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en la última fecha, cuando protagonizó una actuación convincente y derrotó con autoridad a Lanús por 3-0 en condición de visitante. Ese triunfo significó mucho más que tres puntos para el equipo dirigido por Claudio Úbeda.
En la tabla de posiciones de la Zona A, se encuentra en el sexto lugar con 12 unidades, lo que por ahora le permite mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Además, el club ocupa el décimo puesto en la Tabla Anual.
El Ciclón, por su parte, llega a este compromiso con una racha positiva desde lo numérico, aunque todavía sin convencer plenamente a su público. El equipo dirigido por Damián Ayude acumula cuatro partidos sin derrotas, pero tres de esos encuentros terminaron en empate. Además, el azulgrana arrastra una deuda importante en materia de clásicos, ya que durante la gestión del actual entrenador todavía no logró ganar ninguno.
Formaciones de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Cómo ver en vivo Boca vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario