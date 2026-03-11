¿Todo mal? El video de Juan Román Riquelme, eufórico en su palco tras el empate de Boca ante San Lorenzo

El entrenador, que no logra consolidar un estilo de juego ni regularidad en los resultados, quedó en el centro de la tormenta, justo en el año en que el equipo regresa a la Copa Libertadores tras dos años consecutivos de ausencias.

La reacción de Riquelme en el palco se interpreta como un síntoma de la fractura interna: el ídolo y dirigente parece no encontrar respuestas en el planteo del técnico. El video, que ya es viral en redes sociales, alimenta los rumores de una reunión inminente entre directivos y el "Sifón" para definir su continuidad antes del próximo compromiso.