¿Todo mal? El video de Juan Román Riquelme, eufórico en su palco tras el empate de Boca ante San Lorenzo
El vicepresidente permaneció en el estadio hasta una hora después del partido, y se lo vio gesticulando en una presunta charla futbolera.
La Bombonera fue testigo de una noche de tensión, ya que tras el empate 1-1 de Boca ante San Lorenzo por la fecha 10 del Torneo Apertura, el clima de hostilidad bajó desde las tribunas, aunque la imagen más fuerte se dio en las alturas: un video filtrado muestra a Juan Román Riquelme completamente desencajado en su palco, una hora después de finalizado el encuentro.
Mientras el estadio ya lucía vacío, un socio logró captar con su celular al presidente de Boca en una faceta poco habitual frente a las cámaras. En las imágenes se ve a un Román eufórico, gesticulando de manera vehemente y realizando ademanes tácticos —como si estuviera dando indicaciones futboleras— ante la mirada de un reducido grupo de acompañantes.
La intensidad de los movimientos del ídolo "xeneize" dio lugar a hipótesis de todo tipo, y fueron varios los hinchas que lo entendieron como gestos de una fuerte disconformidad con lo visto en el campo de juego.
El ciclo de Claudio Úbeda de Boca, en la cuerda floja
El empate ante el "Ciclón" fue la gota que colmó la paciencia del hincha "xeneize". Los silbidos se hicieron sentir con fuerza hacia el equipo y, especialmente, hacia Claudio Úbeda.
El entrenador, que no logra consolidar un estilo de juego ni regularidad en los resultados, quedó en el centro de la tormenta, justo en el año en que el equipo regresa a la Copa Libertadores tras dos años consecutivos de ausencias.
La reacción de Riquelme en el palco se interpreta como un síntoma de la fractura interna: el ídolo y dirigente parece no encontrar respuestas en el planteo del técnico. El video, que ya es viral en redes sociales, alimenta los rumores de una reunión inminente entre directivos y el "Sifón" para definir su continuidad antes del próximo compromiso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario