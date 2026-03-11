Estrella de "Stranger Things" estuvo presente en La Bombonera y revolucionó a los fanáticos de Boca

Con 33 años, el artista ya participó en distintos proyectos cinematográficos como Spree, Turno de noche y Por fin amanece. Sin embargo, fue su participación en Stranger Things —la exitosa serie creada por los hermanos Duffer— la que lo llevó a la fama mundial.

Joe Keery

El proyecto musical de Djo

Además de su carrera como actor, Keery también desarrolló un camino dentro de la música bajo el nombre artístico Djo. El proyecto nació en 2019, cuando decidió lanzar su propio material discográfico.

Ese mismo año publicó su primer álbum, Twenty Twenty, donde combinó sonidos electrónicos, psicodelia y pop alternativo. Más tarde llegó su segundo trabajo, Decide, editado en 2022, que incluyó la canción End of Beginning, un tema que tiempo después se volvió viral en redes sociales y logró posicionarse en rankings globales de streaming.

Su presentación en el festival será, para muchos fanáticos argentinos, la primera oportunidad de verlo en vivo en su faceta musical. Con un sonido que mezcla nostalgia, pop alternativo y electrónica, el show promete ser uno de los momentos más curiosos del evento.