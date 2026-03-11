Estrella de "Stranger Things" estuvo presente en La Bombonera y revolucionó a los fanáticos de Boca
En el marco del clásico que disputaron Boca y San Lorenzo, el actor Joe Keery estuvo presente en uno de los palcos para presenciar el encuentro y tocará en el Lollapalooza 2026.
La presencia de Joe Keery en el estadio de Boca Juniors generó sorpresa entre los fanáticos este miércoles, durante el clásico frente a San Lorenzo de Almagro. El actor estadounidense, conocido mundialmente por su papel en la serie Stranger Things, dijo presente en La Bombonera y rápidamente se convirtió en una de las grandes curiosidades de la jornada.
Desde uno de los palcos del estadio, Keery siguió el partido y hasta se mostró con la camiseta del Xeneize, lo que despertó la sorpresa de muchos hinchas. Algunos fanáticos lograron acercarse para sacarse fotos con el artista, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.
El actor llegó a la Argentina en las últimas horas y, antes de su compromiso musical, aprovechó para recorrer distintos lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires.
Su llegada al Lollapalooza Argentina
La visita de Keery al país se da en el marco de su participación en el festival Lollapalooza Argentina, que se realizará en el Hipódromo de San Isidro. Allí se presentará el 13 de marzo con su proyecto musical Djo, uno de los shows que más expectativa genera dentro de la grilla.
Con 33 años, el artista ya participó en distintos proyectos cinematográficos como Spree, Turno de noche y Por fin amanece. Sin embargo, fue su participación en Stranger Things —la exitosa serie creada por los hermanos Duffer— la que lo llevó a la fama mundial.
El proyecto musical de Djo
Además de su carrera como actor, Keery también desarrolló un camino dentro de la música bajo el nombre artístico Djo. El proyecto nació en 2019, cuando decidió lanzar su propio material discográfico.
Ese mismo año publicó su primer álbum, Twenty Twenty, donde combinó sonidos electrónicos, psicodelia y pop alternativo. Más tarde llegó su segundo trabajo, Decide, editado en 2022, que incluyó la canción End of Beginning, un tema que tiempo después se volvió viral en redes sociales y logró posicionarse en rankings globales de streaming.
Su presentación en el festival será, para muchos fanáticos argentinos, la primera oportunidad de verlo en vivo en su faceta musical. Con un sonido que mezcla nostalgia, pop alternativo y electrónica, el show promete ser uno de los momentos más curiosos del evento.
