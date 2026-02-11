Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs Gimnasia de Jujuy

El cruce en Salta será una medida exigente para ambos y definirá quién avanzará a la siguiente instancia de la Copa Argentina 2026, en un duelo que pondrá frente a frente realidades distintas pero ambiciones similares.

central cordoba

Probables formaciones del encuentro entre Central Córdoba y Gimnasia de Jujúy

Central Córdoba : Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri.

: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri. Gimnasia (J): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hernán Pellerano.

Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Gimnasia de Jujuy

La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO