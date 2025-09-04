Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Colombia vs. Bolivia

Del otro lado, Bolivia llega a este compromiso con la obligación de ganar para mantener con vida sus esperanzas de clasificación directa. Si no lo logra, dependerá de un milagro para acceder al repechaje, donde pelea mano a mano con Venezuela. El combinado altiplánico, dirigido por Antonio Carlos Zago, confía en su buen momento y en la figura de Miguel Terceros, goleador del equipo y uno de los máximos artilleros de las Eliminatorias.