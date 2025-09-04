Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Colombia vs. Bolivia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.
Correspondiente a la decimoséptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Colombia se prepara para un duelo decisivo frente a Bolivia este jueves a las 20:30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El encuentro tendrá un marco especial, ya que el local podría celebrar la clasificación en casa, mientras el visitante se aferra a una ilusión que parece lejana.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con la presión de sumar los tres puntos para confirmar su pasaje a la próxima Copa del Mundo, luego de una serie de resultados que dejaron en duda su clasificación. La Tricolor arrastra seis partidos sin victorias y desde la final perdida de la Copa América 2024 frente a Argentina no ha podido recuperar regularidad. Apenas logró ganar dos veces en casi un año, lo que incrementó la preocupación de los hinchas.
Del otro lado, Bolivia llega a este compromiso con la obligación de ganar para mantener con vida sus esperanzas de clasificación directa. Si no lo logra, dependerá de un milagro para acceder al repechaje, donde pelea mano a mano con Venezuela. El combinado altiplánico, dirigido por Antonio Carlos Zago, confía en su buen momento y en la figura de Miguel Terceros, goleador del equipo y uno de los máximos artilleros de las Eliminatorias.
El probable 11 de Colombia para recibir a Bolivia
- Colombia: Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
El probable 11 de Bolivia para visitar a Colombia
- Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Henry Vaca, Gabriel Villamil; Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.
Cómo ver en vivo Colombia vs. Bolivia
El partido será transmitido solamente por DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación de DirectvGO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario