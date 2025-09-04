Colombia se impuso 3-0 ante Bolivia y selló su clasificación al Mundial 2026
Con goles de James Rodríguez, John Córdoba y Juan Fernando Quintero, el seleccionado cafetero aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo.
Colombia se clasificó al Mundial 2026 tras golear 3-0 a Bolivia en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. James Rodríguez, John Córdoba y Juan Fernando Quintero marcaron los tantos del triunfo cafetero, que alcanzó los 25 puntos y se aseguró un boleto a la próxima Copa del Mundo a falta de una jornada.
Con este resultado, Colombia llegó a 25 puntos y se ubica en el quinto puesto de la tabla, asegurando su lugar en el Mundial 2026 de forma anticipada. Mientras los dirigidos por Néstor Lorenzo celebraron la clasificación, Bolivia quedó al borde del repechaje. El conjunto del altiplano suma 17 puntos y se encuentra a solo una unidad de la zona de repesca. La definición será en la última fecha, cuando reciba a Brasil en La Paz, con la ilusión de alcanzar la séptima posición.
James Rodríguez abrió el marcador para Colombia:
Jhon Córdoba estiró la ventaja:
Juanfer Quintero pone cifras de goleada:
Colombia vs. Bolivia: probables formaciones
- Colombia: Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
- Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Henry Vaca, Gabriel Villamil; Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.
Colombia vs. Bolivia: otros datos
- Hora: 20:30.
- Estadio: Municipal Roberto Meléndez.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: DSports.
Así está la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario