Colombia se impuso 3-0 ante Bolivia y selló su clasificación al Mundial 2026

Con este resultado, Colombia llegó a 25 puntos y se ubica en el quinto puesto de la tabla, asegurando su lugar en el Mundial 2026 de forma anticipada. Mientras los dirigidos por Néstor Lorenzo celebraron la clasificación, Bolivia quedó al borde del repechaje. El conjunto del altiplano suma 17 puntos y se encuentra a solo una unidad de la zona de repesca. La definición será en la última fecha, cuando reciba a Brasil en La Paz, con la ilusión de alcanzar la séptima posición.