Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Cuba vs. Argentina por el Mundial Sub-20
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Cuba vs. Argentina por el Mundial Sub-20.
La Selección Argentina Sub-20 inicia su camino en el Mundial de la categoría este domingo 28 de septiembre en Valparaíso. El equipo de Diego Placente se medirá ante Cuba a las 20:00 horas (Argentina), en el Estadio Elías Figueroa Brander, por la primera fecha del Grupo D.
Argentina llega a la Copa del Mundo con la presión de su historia, siendo el país máximo ganador con seis títulos, aunque en las últimas ediciones el desempeño ha sido irregular. La Albiceleste no ha logrado recuperar su protagonismo, con su último campeonato en 2007 y actuaciones discretas desde 2011.
Sin embargo, el equipo actual tiene con qué ilusionarse. Consiguió el pasaje a Chile tras obtener el subcampeonato en el reciente Sudamericano, dejando en el recuerdo actuaciones sólidas y de alto impacto, como la goleada 6-0 a Brasil y el dramático triunfo 4-3 contra Uruguay.
El Grupo D, donde Argentina buscará asegurar su clasificación, lo completan Italia y Australia, que jugarán su respectivo encuentro debut a las 17:00 horas. El foco está puesto en que la Sub-20 comience con un triunfo que marque el regreso a la élite del fútbol juvenil.
Además, la jornada mundialista incluye los siguientes duelos del Grupo C:
-
Marruecos vs. España (17 horas)
Brasil vs. México (20 horas)
Formación de la Selección Argentina Sub-20
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Cómo ver en vivo Cuba vs. Argentina por el Mundial Sub-20
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Los próximos duelos de Argentina en el Mundial Sub-20
- 1 de octubre: Argentina vs. Australia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander
- 4 de octubre: Argentina vs. Italia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario