Independiente Rivadavia y Huracán igualaron sin goles en Mendoza
La Lepra mendocina y el Globo igualaron sin goles en Mendoza y siguen afuera de los puestos de clasificación en la Zona A del Clausura 2025.
Independiente Rivadavia de Mendoza y Huracán igualaron sin goles en el Estadio Bautista Gargantini en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Si bien ambos equipos intentaron romper la paridad, no pudieron conseguirlo y siguen con un andar irregular en el campeonato que está más parejo que nunca.
La Lepra mendocina acumula apenas 10 puntos y se ubica en el puesto 13, muy lejos de los lugares de clasificación. El Globo, por su parte, llegó a 13 unidades y marcha décimo, también comprometido en la tabla y sin lograr la regularidad necesaria para acercarse a los primeros puestos.
En la próxima jornada, Independiente Rivadavia tendrá una dura visita a Racing en Avellaneda, mientras que Huracán buscará recuperarse en condición de local cuando reciba a Banfield, en un duelo clave para sus aspiraciones en el Clausura.
Formaciones del duelo
- Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz o Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.
Independiente Rivadavia vs. Huracán: datos del partido
- Hora: 19.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Jorge Baliño
- Estadio: Bautista Gargantini
