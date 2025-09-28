MinutoUno

Independiente Rivadavia y Huracán igualaron sin goles en Mendoza

La Lepra mendocina y el Globo igualaron sin goles en Mendoza y siguen afuera de los puestos de clasificación en la Zona A del Clausura 2025.

Independiente Rivadavia de Mendoza y Huracán igualaron sin goles en el Estadio Bautista Gargantini en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Si bien ambos equipos intentaron romper la paridad, no pudieron conseguirlo y siguen con un andar irregular en el campeonato que está más parejo que nunca.

La Lepra mendocina acumula apenas 10 puntos y se ubica en el puesto 13, muy lejos de los lugares de clasificación. El Globo, por su parte, llegó a 13 unidades y marcha décimo, también comprometido en la tabla y sin lograr la regularidad necesaria para acercarse a los primeros puestos.

En la próxima jornada, Independiente Rivadavia tendrá una dura visita a Racing en Avellaneda, mientras que Huracán buscará recuperarse en condición de local cuando reciba a Banfield, en un duelo clave para sus aspiraciones en el Clausura.

image

Formaciones del duelo

  • Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
  • Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz o Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.

Independiente Rivadavia vs. Huracán: datos del partido

  • Hora: 19.30
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Jorge Baliño
  • Estadio: Bautista Gargantini
