Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Clausura: resultado en vivo

Por su parte, el Halcón de Varela, dirigido por Mariano Soso, no llega en su mejor forma, cargando con dos derrotas consecutivas: cayó como visitante ante Estudiantes y, sorpresivamente, como local frente a Platense. Estos resultados lo dejan en el octavo puesto de la Zona A del Clausura con 12 puntos, siendo actualmente el último equipo que estaría avanzando a los octavos de final.