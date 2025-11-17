Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia

El equipo de Florencio Varela llega en una situación límite: debe ganar sí o sí y luego aguardar por una combinación de marcadores en otros partidos para meterse entre los ocho mejores de la competencia. Enfrente estará la Lepra mendocina, sin chances matemáticas de avanzar, pero con la tranquilidad de haber cumplido su objetivo anual tras consagrarse campeona de la Copa Argentina, un logro histórico para la institución.