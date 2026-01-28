Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

La gran expectativa en Florencio Varela gira en torno a Éver Banega; el experimentado volante, que arribó libre tras su paso por Newell’s, podría sumar sus primeros minutos con la camiseta del Halcón si el cuerpo técnico lo considera físicamente óptimo para este cruce.

Formaciones de Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026

Deportivo Riestra: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Benítez.

Defensa y Justicia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.

Datos de Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia