Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Malevo" recibe este jueves al "Halcón" de Varela en la continuidad de la segunda fecha del certamen.
En un partido de equipos que todavía no ganaron en la presente edición, Deportivo Riestra y Defensa y Justicia chocan este jueves en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Hernán Mastrángelo. Se podrá ver por TNT Sports.
El conjunto de Bajo Flores, que se prepara para su histórica participación en la Copa Sudamericana, llega con la necesidad de recuperarse tras el traspié inicial por 1-0 ante Boca en la Bombonera.
Para este compromiso, los del "Malevo" buscarán refugio en la localía del Guillermo Laza, escenario donde construyeron su fortaleza durante la temporada pasada. Mientras aguardan por la habilitación del nigeriano Johnson Nsumoh, el plantel ya cuenta con las incorporaciones de Gastón Gómez, José Ingratti, Nicolás Watson, Alejo Dramisino, Matías García y Patricio Madero, quienes buscan ensamblarse rápidamente al esquema del equipo.
Por su parte, Defensa y Justicia desembarca en este duelo tras un estreno discreto en Mar del Plata, donde igualó sin goles frente a Aldosivi. En aquel encuentro, el técnico pudo evaluar los primeros minutos oficiales de caras nuevas como Elías Pereyra, David Martínez y Rubén Botta, quienes asoman como piezas clave para el esquema de este año.
La gran expectativa en Florencio Varela gira en torno a Éver Banega; el experimentado volante, que arribó libre tras su paso por Newell’s, podría sumar sus primeros minutos con la camiseta del Halcón si el cuerpo técnico lo considera físicamente óptimo para este cruce.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026
Deportivo Riestra: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Benítez.
Defensa y Justicia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
Datos de Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia
- Hora: 17:00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Maximiliano Macheroni
- Estadio: Guillermo Laza
