Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Instituto

En el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Deportivo Riestra e Instituto se enfrentarán este lunes a las 19 en el estadio Guillermo Laza. Ambos llegan con motivaciones fuertes: el Malevo pelea por quedarse con la cima de la Zona B, mientras que la Gloria necesita un triunfo que le permita ingresar a los puestos de octavos de final.