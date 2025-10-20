Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Instituto
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025.
En el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Deportivo Riestra e Instituto se enfrentarán este lunes a las 19 en el estadio Guillermo Laza. Ambos llegan con motivaciones fuertes: el Malevo pelea por quedarse con la cima de la Zona B, mientras que la Gloria necesita un triunfo que le permita ingresar a los puestos de octavos de final.
El conjunto de Gustavo Benítez atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en Primera División. Con 24 puntos y ocho partidos sin perder, se consolidó como una de las revelaciones del torneo. Sus victorias resonantes, como el 2-1 ante River en el Monumental, lo posicionaron entre los protagonistas y reforzaron su identidad de equipo combativo.
Por su parte, la Gloria llega a este compromiso con un invicto de seis partidos, aunque con un rendimiento irregular: dos victorias y cuatro empates que lo mantienen al borde de los puestos de clasificación.
Riestra vs. Instituto: probables formaciones
- Riestra: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Benítez.
- Instituto: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Daniel Oldrá.
Cómo ver en vivo Riestra vs. Instituto
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario