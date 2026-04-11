Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Instituto

El partido plantea un interrogante táctico y mental: ¿podrá Riestra abstraerse de su inminente viaje a Brasil para salir del pozo local, o logrará Instituto aprovechar ese "desvío de atención" internacional de su rival para prenderse definitivamente en la lucha por la clasificación a los octavos de final? Lo cierto es que, con el arbitraje y la presión del descenso siempre presentes, el duelo en el Laza promete ser de alta intensidad.

Formaciones del encuentro

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Nicolás Sansotre, Nicólas Watson, Matías Ignacio García; Antony Alonso, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.

Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Diego Sosa, Gastón Lodico, Jhon Cordoba; Alex Luna y Nicolas Guerra. DT: Diego Flores.

Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Instituto

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.