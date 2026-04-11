Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Instituto
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Riestra vs. Instituto por el Torneo Apertura.
Este sábado, a partir de las 15:00, el Estadio Guillermo Laza será el escenario de un choque crucial por la decimocuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Deportivo Riestra e Instituto de Córdoba se ven las caras en un contexto donde los puntos en juego tienen significados muy distintos para cada institución.
El presente de Deportivo Riestra es, cuanto menos, curioso. El "Malevo" vive una auténtica dualidad competitiva: por un lado, habita el fondo de la tabla local, ocupando la última posición tras 12 presentaciones sin conocer la victoria (con 7 empates y 5 derrotas).
Por el otro, viene de escribir la página más dorada de su historia al debutar internacionalmente con un empate sin goles ante Palestino en la Copa Sudamericana. Este sábado marcará el estreno en el torneo doméstico de Guillermo Duró como DT, quien reemplaza a Gustavo Benítez. La tarea de Duró es compleja: debe intentar quebrar la racha negativa en casa sin perder de vista que el próximo martes tendrá el desafío máximo de visitar al gigante Gremio en Porto Alegre.
En la vereda de enfrente aparece Instituto, un equipo que ha encontrado una fisonomía clara y resultados contundentes desde el desembarco de Diego Flores en el banco de suplentes. Los números de la "Gloria" respaldan su optimismo: el técnico ha logrado imponerse en cinco de los nueve encuentros que dirigió.
Tras su reciente victoria por 2-0 ante Defensa y Justicia —donde le arrebató el invicto al "Halcón"— y su clasificación en Copa Argentina, el conjunto cordobés llega con el ánimo por las nubes. Actualmente en el puesto 11° con 14 unidades, los de Alta Córdoba están a tiro de piedra (solo tres puntos) de la zona de playoffs.
El partido plantea un interrogante táctico y mental: ¿podrá Riestra abstraerse de su inminente viaje a Brasil para salir del pozo local, o logrará Instituto aprovechar ese "desvío de atención" internacional de su rival para prenderse definitivamente en la lucha por la clasificación a los octavos de final? Lo cierto es que, con el arbitraje y la presión del descenso siempre presentes, el duelo en el Laza promete ser de alta intensidad.
Formaciones del encuentro
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Nicolás Sansotre, Nicólas Watson, Matías Ignacio García; Antony Alonso, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.
Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Diego Sosa, Gastón Lodico, Jhon Cordoba; Alex Luna y Nicolas Guerra. DT: Diego Flores.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Instituto
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario