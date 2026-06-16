Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Francia vs. Senegal por Internet

En la vereda de enfrente estará Senegal, un rival de cuidado que encadena su tercera participación consecutiva en la máxima cita del fútbol. El elenco africano intentará revalidar e incluso superar las buenas sensaciones dejadas en el último Mundial, donde demostraron su potencial competitivo al meterse entre los mejores dieciséis equipos del planeta tras alcanzar los octavos de final.

Cómo ver en vivo Francia vs. Senegal

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

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