Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Francia vs. Senegal por Internet
Se juega este martes el primer partido del Grupo I del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Francia y Senegal ponene en marcha su camino en el Mundial 2026 este martes desde las 16 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un atractivo compromiso correspondiente a la primera fecha del Grupo I, zona que también integran los seleccionados de Noruega e Irak.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por y DSports, además de la plataforma Paramount+.
Todas las miradas de la jornada estarán puestas sobre el combinado conducido por Didier Deschamps. Vigente subcampeón tras la recordada final de Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, el conjunto galo llega nuevamente con la chapa de candidato indiscutido al título.
El gran eje del equipo vuelve a ser Kylian Mbappé, la máxima estrella del plantel, quien comandará a un grupo caracterizado por una perfecta sintonía entre futbolistas experimentados y jóvenes promesas de élite.
En la vereda de enfrente estará Senegal, un rival de cuidado que encadena su tercera participación consecutiva en la máxima cita del fútbol. El elenco africano intentará revalidar e incluso superar las buenas sensaciones dejadas en el último Mundial, donde demostraron su potencial competitivo al meterse entre los mejores dieciséis equipos del planeta tras alcanzar los octavos de final.
Cómo ver en vivo Francia vs. Senegal
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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