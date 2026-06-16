Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Argelia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Argelia por la primera fecha del Mundial 2026.
Llegó el momento que millones de argentinos esperaban. La Selección Argentina iniciará este martes su recorrido en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J, una zona que también integran Austria y Jordania. El encuentro marcará el estreno oficial del vigente campeón del mundo, que buscará comenzar con una victoria la defensa del título conquistado en Qatar 2022.
El compromiso se disputará desde las 22.00 en el estadio de Kansas City, uno de los escenarios elegidos para albergar partidos de la máxima cita del fútbol internacional. La expectativa es enorme, no solo por el regreso de la Albiceleste a un Mundial como defensora de la corona, sino también porque Lionel Messi volverá a protagonizar una marca histórica.
El capitán argentino se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo, una cifra que confirma una carrera irrepetible y que lo ubica entre los futbolistas con más participaciones mundialistas de todos los tiempos. A sus 39 años, el rosarino sigue siendo una de las piezas centrales del equipo dirigido por Lionel Scaloni y todo indica que estará desde el arranque ante los africanos.
Del otro lado aparecerá una Argelia que regresa a una Copa del Mundo después de haber estado ausente en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic intentará aprovechar su velocidad en ataque y la capacidad técnica de futbolistas como Riyad Mahrez para generar peligro frente a una de las selecciones favoritas del torneo.
Cómo llegan argentinos y argelinos al debut mundialista
Durante los días previos al debut, el cuerpo técnico monitoreó de cerca el estado físico de varios jugadores. Uno de los casos que generó mayor preocupación fue el de Emiliano Martínez. El arquero sufrió una lesión en uno de los dedos de su mano y trabajó de manera diferenciada durante parte de la preparación. Sin embargo, la evolución fue positiva y las señales indican que podrá ocupar su lugar bajo los tres palos.
Otra de las situaciones que obligó a realizar ajustes fue la ausencia de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo todavía no se encuentra en condiciones de reaparecer y su baja abrió la posibilidad de modificaciones tácticas. Scaloni analizó variantes durante los entrenamientos y no descartó utilizar una estructura con tres defensores centrales, una alternativa que podría otorgarle mayor profundidad por los costados.
No obstante, los africanos también llegan con inconvenientes. La principal baja confirmada es la de Ramy Bensebaini, uno de los referentes defensivos del equipo. El jugador del Borussia Dortmund sufrió una lesión en el tobillo izquierdo y quedó descartado para el encuentro frente a la Albiceleste.
Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026: probables formaciones
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Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
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Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.
Cómo ver en vivo la Selección Argentina vs. Argelia
La televisación estará a cargo de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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