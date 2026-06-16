Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Argelia

Cómo llegan argentinos y argelinos al debut mundialista

Durante los días previos al debut, el cuerpo técnico monitoreó de cerca el estado físico de varios jugadores. Uno de los casos que generó mayor preocupación fue el de Emiliano Martínez. El arquero sufrió una lesión en uno de los dedos de su mano y trabajó de manera diferenciada durante parte de la preparación. Sin embargo, la evolución fue positiva y las señales indican que podrá ocupar su lugar bajo los tres palos.

Otra de las situaciones que obligó a realizar ajustes fue la ausencia de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo todavía no se encuentra en condiciones de reaparecer y su baja abrió la posibilidad de modificaciones tácticas. Scaloni analizó variantes durante los entrenamientos y no descartó utilizar una estructura con tres defensores centrales, una alternativa que podría otorgarle mayor profundidad por los costados.

No obstante, los africanos también llegan con inconvenientes. La principal baja confirmada es la de Ramy Bensebaini, uno de los referentes defensivos del equipo. El jugador del Borussia Dortmund sufrió una lesión en el tobillo izquierdo y quedó descartado para el encuentro frente a la Albiceleste.

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Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026: probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Cómo ver en vivo la Selección Argentina vs. Argelia

La televisación estará a cargo de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.